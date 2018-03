AK Parti Hatay İl Başkanı Güler'den Ziyaret

AK Parti Hatay İl Başkanı İbrahim Güler, AK Parti Altınözü İlçe Başkanı Yusuf Bulanık ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

Güler, ziyarette yaptığı konuşmada AK Parti'nin lideri sayesinde tüm mazlum ve mahrum coğrafyanın umudu olmuş bir parti olduğunu belirtti.

Bugünlere birlik ve beraberlik içerisinde gelindiğini ifade eden Güler, şöyle devam etti:

"Baktığımızda Allah'a çok şükür milletimizde bir birlik var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi liderinin kurduğu cumhur ittifakının tabanda da bir karşılığı var. Bu ittifak milli ve yerli olanların ittifakıdır. Bu ittifak derdi vatan, devlet, bayrak olanların ittifakı. Bu ittifak sadece siyasi manada değil, bir bütündük anlamında oldukça kıymetlidir. Biz AK Parti teşkilatları olarak bu ittifakı her zaman sahip çıkıyoruz, çıkmaya da devam edeceğiz. Her zaman söylemlerimize dikkat edeceğiz. Bu ittifakın millet ve devlet adına ve hatta ümmet adına çok kıymetli olduğunu her zaman aklımızda tutup AK Parti çatısı altında bulunan herkesin buna dikkat etmesi gerekiyor daha güzel bir Altınözü için buradaki teşkilatımız mücadele ediyor."

Güler'in ziyaretine Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı ve bazı belediye meclis üyeleri de eşlik etti.