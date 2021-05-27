AK Parti Hatay İl Başkan Yardımcısı Gençoğulları'ndan "27 Mayıs" açıklaması
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AK Parti Hatay İl Başkan Yardımcısı Gençoğulları'ndan "27 Mayıs" açıklaması

AK Parti Hatay İl Başkan Yardımcısı Gençoğulları'ndan '27 Mayıs' açıklaması
Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Güncel

AK Parti Hatay İl Başkan Yardımcısı Murat Gençoğulları, "Demokratik ve özgür bir ülkede yaşayabilmemiz için canlarını feda eden Adnan Menderes, Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan başta olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.

AK Parti Hatay İl Başkan Yardımcısı Murat Gençoğulları, "Demokratik ve özgür bir ülkede yaşayabilmemiz için canlarını feda eden Adnan Menderes, Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan başta olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyoruz." dedi.

Gençoğulları, partisinin il binası önünde, 27 Mayıs askeri darbesinin 61'inci yılı dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, hukukun askıya alındığı, toplumsal ve siyasal düzene ilk darbenin 27 Mayıs 1960'ta gerçekleştiğini hatırlatan Gençoğulları, şöyle devam etti:

"Milli irade ile arasına perde çekenlerin, insanlığa, demokrasi ve vicdanlara yönelik büyük bir ihaneti olarak hafızalarımıza kazındı. 1950 yılında milli iradenin yüksek teveccühü ile dönemin tek parti zihniyetini geride bırakarak iktidara gelen Adnan Menderes ve yol arkadaşları, kısa zamanda ortaya koydukları projelerle Türkiye'ye çağ atlattılar."

Üzerinden yıllar geçse de söz konusu darbeci zihniyetin varlığını devam ettirdiğini ve en son 15 Temmuz'da da benzer bir senaryoyla sahneye konulduğunun altını çizen Gençoğulları, milletin darbeler ve darbeciler karşısındaki duruşuyla bu kez millet üzerinde tahakküm kurmak isteyenlerin oyunlarının bozulduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin demokrasi düşmanlarına en büyük dersin verildiğini belirten Gençoğulları, şöyle devam etti:

"Milletimizin feraseti ile ülkemize en kara günleri yaşatanlar tarihin tozlu raflarına, en karanlık günlere tanık olan Yassıada ise tarihe gömülerek bugün 'Demokrasi ve Özgürlük Adası' olarak mührünü tarihe dercetmiştir. Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının aziz hatıraları burada yaşatılmaya devam edecektir. Bu vesile ile 27 mayısların, 12 eylüllerin, 28 şubatların, 15 temmuzların tekrar etmeyeceğini, her türlü vesayete karşı var olan mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi belirtiyor, demokratik ve özgür bir ülkede yaşayabilmemiz için canlarını feda eden Adnan Menderes, Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan başta olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

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