AK Parti Hatay 6. Olağan İl Kongresi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bölgedeki kardeşlerimizin çoluğuna çocuğuna, evine barkına musallat olan bu katiller sürüsünü artık tarihin çöp sepetine atacağız." dedi.

Antakya Atatürk Stadı'nda düzenlenen partisinin Hatay 6. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Erdoğan, dağ başlarında yol yapan, maden çıkarmak ve alnının teriyle ekmeğini kazanmak için çalışan işçilere musallat olmanın ve onları taciz etmenin, kanlarını dökmenin eskisi gibi kolay olmayacağını söyledi.

Erdoğan, "Hele hele güvenlik güçlerimize saldırmaya tevessül edenlerin en küçük bir şansları yoktur. Onların hepsini de saklandıkları inlerinde bulup tepelerine bineceğiz. Türkiye'yi ve Türk milletini terör belasından muhakkak kurtaracağız. Bölgedeki kardeşlerimizin çoluğuna çocuğuna, evine barkına musallat olan bu katiller sürüsünü artık tarihin çöp sepetine atacağız." diye konuştu.

Bu hedefe ulaşmak için sınırların içinde ve dışında tespit edilen her teröristin etkisiz hale getirilerek yola devam edileceğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sırtlarını dayadıkları güçlere güvenenler, çok yakında acı gerçeklerle tanışacaklar. Bu kiralık katiller çetesinin sonu da tıpkı bir asır önce bu bölgede yine sırtlarını birtakım güçlere dayayıp, nice kanlar döküp, nice canlar yakanlardan farklı olmayacaktır. Türkiye 81 milyon vatandaşıyla Rabiasına sıkı sıkıya sarılmış bir ülkedir."

"Kardeşliğimizi, Cumhur İttifakı ile kanıtlamış olacağız"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhur İttifakı ile Türkiye'nin yeni bir dönemin içine gireceğini ifade eden Erdoğan, "Bu ittifakımız ayrı bir güç katacak. Zira, inananlar ancak kardeştir. Bu kardeşliğimizi de bu Cumhur İttifakı ile tüm Türkiye'de ispatlamış olacağız. Tek bayrak, bayrağımızın güzelliği ortada. Bu bayrağımıza eş bir bayrak asla..." şeklinde konuştu.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"780 bin kilometrekareyle tek vatan. Vatanımızı da bölemeyecekler ve öyle paralel devletmiş, yok onların alanlarıymış. Nereye giderseniz gidin, ister Cudi'ye, ister Gabar'a, ister Tendürek'e, nereye giderseniz gidin, sizi oralarda bulacak ve inlerinize gireceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka devlet tanımıyoruz. Eğer biz 4 ilkeye sıkı sıkıya sarılırsak, Allah'ın yardımıyla önümüzde duracak hiçbir güç yoktur ama bunun için bir şeye daha dikkat edeceğiz. Bu da sizlere bir ricamdır. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Aman buna dikkat, fitne boş durmuyor, fesat boş durmuyor. Fitneye, fesada asla imkan tanımayacağız."

Hatay'ın bu birlikteliğin, kucaklaşmanın gerçekleşeceği en önemli yer olduğuna işaret eden Erdoğan, bu nedenle en anlamlı yerden mesaj verdiklerini söyledi.

Erdoğan, "Adana, bugün aynı şekilde muhteşemdi, Hatay böyle. Dün İstanbul'un ilçelerindeydik böyle. Allah'a hamdolsun, bunu artık mart, kasım devam ettireceğiz. Öyleyse durmak yok, çok çalışacağız. Sizler bunu başardığınızda kalan 80 vilayette iş zaten çoktan bitmiştir. Rabbim hepinizden razı olsun." ifadelerini kullandı.

"Kosova'daki son operasyon ne ilktir ne son olacaktır"

Erdoğan, Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadelesinin adeta küresel bir boyut kazandığını belirtti.

Bu durumdan Batı'nın rahatsız olduğunu dile getiren Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"PKK'nın ve bu yılanın yavrularından biri olan PYD'nin faaliyet sahasına baktığımızda her yerde ideolojik saplantısı olan kesimlerle irtibatları olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde FETÖ, faaliyet gösterdiği ülkelerin tamamında Türkiye'nin aleyhinde ne varsa, hepsinin içinde hatta önünde yer alıyor.

Bölücü teröristleri nasıl gizlendikleri yerlerde bulup imha ediyorsak, FETÖ'cüleri de işte bak Kosova'dan 6 tanesini ne yaptık? Milli İstihbarat Teşkilatımız, orayla görüştü, paketledi, aldı, Türkiye'ye getirdi. Olay bu. Kosova'daki son operasyon ne ilktir ne de son olacaktır. Buradan, Kosova Cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum. Ama Başbakana da 'Yazıklar olsun.' diyorum. Zira FETÖ terör örgütünün bu mensuplarını bize veren istihbaratçıları, İçişleri Bakanını görevden almak tarihi bir hatadır. Zira onlar görevini yaptı ama sen şimdi onların ailelerini kabul etmek suretiyle Elize Sarayı'nda ne yapıldıysa sen de aynını yaptın.

Kosova'yı Amerika'dan sonra ikinci sırada kabul eden Türkiye. Sen, bu Türkiye'ye karşı nasıl bunu yaparsın? Bu nasıl bir siyasettir? Bil ki siyasette idare layüsel değildir ama içeriden ama dışarıdan ben biliyorum ki Kosovalı kardeşlerim, Kosova Başbakanının attığı bu adımı asla kabul etmiyor. İyi bilirim Kosovalıları, onlar da beni iyi bilir, iyi tanır. Tabii ki şu serzenişim Başbakanın attığı bu adımadır. Bu tarz başarılı operasyonların devamı gelecektir, FETÖ ihanet çetesinin mensupları dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar, soluğumuz enselerindedir."

(Sürecek)