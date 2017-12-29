AK Parti Harran Kadın Kolları Başkanı Huriye Biter Açıklaması

Şanlıurfa'nın Harran ilçesi AK Parti Kadın Kolları Başkanı Huriye Biter, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın mesleki kurslara katılan annelere çocukları için aylık 400 lira destek ödemesinin yapılmasıyla ilgili açıklamasını değerlendirdi.



AK Parti Harran İlçe Kadın Kolları Başkanı Huriye Biter, Bakan Kaya tarafından açıklanan destek sayesinde küçük çocuğu bulunan annelerin de bundan sonra üretimin bir parçası olabileceğini söyledi.



Kadının toplumdaki yeri güçlendi



AK Parti hükumetinin 15 yıllık iktidarında toplumdaki yeri güçlenen kadınların, iş, siyaset ve sosyal yaşamda söz sahibi olduğunu belirten Biter, "Her alanda kadına yönelik pozitif ayrımcılık yapan AK Parti hükumetimiz, bu kez de küçük çocuklu anneleri üretim ve istihdama dahil edecek son derece önemli bir uygulamayı hayata geçiriyor. Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenecek işbaşı eğitim programlarına ve mesleki eğitim kurslarına katılan kadınların 2 ile 5 yaş arasındaki çocukları için aylık 400 Türk Lirası bakım desteği İşkur tarafından 2018 yılında verilmeye başlanacak. Hükumetimizin desteğinden faydalanacak olan kadınlarımız, üreterek ülke ekonomisine ve ev bütçelerine katkı sağlayacaklar" dedi.



AK Partinin kadın istihdamı kapsamında yaptığı çalışmalar neticesinde, 2005 yılında yüzde 23 olan kadının iş gücüne katılım oranının bugün yüzde 34'lere yükseldiğine dikkat çeken Biter, "Hükumetimizin 2023 hedefi, bu oranı yüzde 41'e taşımaktır. Diğer yandan, son 10 yıl içinde istihdama dahil olan 6 buçuk milyon kişinin 3 milyonunu kadınlar oluşturmaktadır. Ayrıca hükumetimiz kadınlarımıza girişimci olmaları halinde de pozitif ayrımcılık uyguluyor. Bu çerçevede uygulanan programlar arasında bulunan mikrokredi programıyla 2017 itibarıyla yaklaşık 160 bin kadına ulaşılmış, 700 milyon lira finans desteği sağlanmıştır. 2017 yılında da kadın girişimci sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde 18 artmıştır. Bu kadınlarımız için önemli bir gelişmedir" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA