AK Parti Hani İlçe Binası'na molotoflu saldırıda 2 gözaltı
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AK Parti Hani İlçe Binası'na molotoflu saldırıda 2 gözaltı

AK Parti Hani İlçe Binası'na molotoflu saldırıda 2 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'da AK Parti Hani İlçe Binası'na molotoflu saldırı düzenleyen şahıs ile ona gözcülük yapan zanlı polis tarafından gözaltına alındı.

Diyarbakır'da AK Parti Hani İlçe Binası'na molotoflu saldırı düzenleyen şahıs ile ona gözcülük yapan zanlı polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Hani ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz bir şahıs AK Parti Hani İlçe Binası'nın önüne gelerek molotoflu saldırı gerçekleştirdi. Şahsın saldırı anı ve olay yerinden kaçışı güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırıda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, olay sonrası ilçe genelinde operasyon başlatan polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen Ş.B. ile M.E. isimli şahısları operasyonla kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan saldırganlar sorguları yapılmak üzere Hani İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili polisin incelemesi sürüyor - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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