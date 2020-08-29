AK Parti Hakkari merkez ilçe kongresi yapıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AK Parti Hakkari merkez ilçe kongresi yapıldı

HAKKARİ (İHA) –AK Parti Hakkari Merkez İlçe 7. Olağan Kongresinde mevcut Başkan Cumhur Demir yeniden başkan seçildi.

AK Parti Hakkari merkez ilçe kongresi yapıldı
29.08.2020 18:46 | Son Güncelleme: 29.08.2020 18:58

HAKKARİ (İHA) –AK Parti Hakkari Merkez İlçe 7. Olağan Kongresinde mevcut Başkan Cumhur Demir yeniden başkan seçildi.

Merzan Şehir Stadyumunda yapılan kongreye AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Kaya, MKYK Üyesi Alaattin Parlak, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, MHP İl Başkanı Fatih Özbek, AK Parti eski yönetimi ilçe belediye başkanları, belde başkanları ve yönetimi, ildeki bazı kanaat önderleri ile çok sayıda partili katıldı.

AK Parti Merkez 7. Olağan Kongresi maske ve sosyal mesafeye hassasiyet gösterilerek yapıldı. Alana giriş yapanlar güvenlik güçleri tarafından üst aramasından geçirildi. Kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Cihazlarda sıkıntı yaşanması üzerine yarıda kalan İstiklal Marşı MKYK üyesi Alaattin Parlak tarafından okunarak tamamlandı. Divan Başkanlığına MKYK üyesi Alaattin Parlak'ın getirildiği kongrede faaliyet raporu okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından konuşan AK Parti Merkez İlçe Başkanı ve adayı Cumhur Demir, kuruluşundan bu yana AK Partiye gönül vermiş herkese teşekkür ederek, Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bu partinin kurucusu milletin ta kendisi olduğunu söyledi.

AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür ise İstiklal Marşı Yazarı Mehmet Akif Ersoy'un şiiri ile konuşmasına başlayarak, "Yüzünüzdeki tebessüm hiçbir zaman bozulmasın. Rabbim birlik ve berberliğimizi daim etsin" dedi.

AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Kaya, bir siyasi partiye ağır göndermeler yaptı. Kaya, "Bir başka ülkedeki siyasi harekete nasıl destek verilir. ya parayla, ya ajanla, ya provokasyonla yada başka bir şeyler veriliyor. Bu çok ağır bir ithamdır. İşte biz böyle bir siyaset içerisinde muhalefet ile beraberiz yolcuyuz biz bunu kabul etmek mümkün değil. Ben o siyasi partinin ana muhalefetine sesleniyorum biz bunu hak etmiyoruz. Alnımız ak başımız dik yürümeliyiz" dedi.

"Denizlerimizde sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz"

Mavi vatanla ilgili denizlerimizde Ege'de bir sıkıntılı süreç yaşadıklarının altını çizen Kaya, "Bizim inancımızda bizim kitabımızda Cenab-ı Hak bize diyor ki asla savaşı isteyen taraf olmayın, ama birisi kaşınıyorsa, savaş ilan ediyorsa da sakın savaştan kaçınmayın. Biz bu ülkeyi kimse kusura bakmasın 7 düvelle mücadele eder kurtuluş savaşını devir almış bir nesiliz. Cumhuriyet böyle kuruldu. Öyle kimse kusura bakmasın iki tane şarlatanın hoplaması, zıplaması iki beyanatı ile bu ülkenin hakların kimsede bırakacak ne bir hadis ne bir bildirimiz var. El Hamdullah Recep Tayip Erdoğan aslan gibi ayakta durduğu sözün arkasında 83 milyon var. Arkasında duruyoruz ve durmaya da devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Tek liste halinde gidilen seçimde oyların büyük bir çoğunluğunu alan mevcut Başkan Cumhur Demir yeniden AK Parti merkez ilçe başkanı seçildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Hande Ataizi'den 'Ünlü olmak için senin gibi soyunmak mı lazım' diyen takipçisine cevap Magazin
Hande Ataizi'den "Ünlü olmak için senin gibi soyunmak mı lazım" diyen takipçisine cevap
YKS sonucunu aynı anda öğrenen baba ve kızının sevinci milyonları duygulandırdı Yaşam
YKS sonucunu aynı anda öğrenen baba ve kızının sevinci milyonları duygulandırdı
Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur Magazin
Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur
Bursa'da, tekerlekli sandalyeli uyuşturucu satıcısı yakalandı 3. Sayfa
Bursa'da, tekerlekli sandalyeli uyuşturucu satıcısı yakalandı
Erdoğan'ın imzasıyla sağlık çalışanların ücretsiz toplu taşıma hakkı yıl sonuna kadar uzatıldı Ekonomi
Erdoğan'ın imzasıyla sağlık çalışanların ücretsiz toplu taşıma hakkı yıl sonuna kadar uzatıldı
Pompalı saldırgan, trafik ışıklarda bekleyen kişiyi vurup kaçtı! Saldırı anı kamerada 3. Sayfa
Pompalı saldırgan, trafik ışıklarda bekleyen kişiyi vurup kaçtı! Saldırı anı kamerada
YKS'de ilk bine giren öğrenci, tercih ekranında yapılan tuş hatası yüzünden üniversiteye yerleşemedi
YKS'de ilk bine giren öğrenci, tercih ekranında yapılan tuş hatası yüzünden üniversiteye yerleşemedi
Dağ aslanın kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu
Dağ aslanın kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu
Giresun'daki sel felaketinde bir kişinin daha cansız bedeni bulundu! Bakan Soylu bölgeden ayrılmıyor
Giresun'daki sel felaketinde bir kişinin daha cansız bedeni bulundu! Bakan Soylu bölgeden ayrılmıyor
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü
Bahçeli, Yunanistan ile gerginlik sürerken yeni bir tartışma konusu açtı: 12 Ada'nın statüsü tekrar değerlendirilmeli
Bahçeli, Yunanistan ile gerginlik sürerken yeni bir tartışma konusu açtı: 12 Ada'nın statüsü tekrar değerlendirilmeli
Babası, Messi'nin yeni adresini bu sözlerle duyurdu: Manchester City'ye gitmeye karar verdi
Babası, Messi'nin yeni adresini bu sözlerle duyurdu: Manchester City'ye gitmeye karar verdi
İskoçya'da dünyanın en pahalı koyunu 3 milyon 603 bin TL'ye satıldı
İskoçya'da dünyanın en pahalı koyunu 3 milyon 603 bin TL'ye satıldı
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yunanistan'a açık destek! Girit'in kuzeyinde tatbikat yaptılar
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yunanistan'a açık destek! Girit'in kuzeyinde tatbikat yaptılar
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, artan vakaları değerlendirdi: Endişe edecek bir durum yok
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, artan vakaları değerlendirdi: Endişe edecek bir durum yok
Ay çekirdeğinde bu yılki kalite ve ve fiyat üreticinin yüzünü güldürdü
Ay çekirdeğinde bu yılki kalite ve ve fiyat üreticinin yüzünü güldürdü
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
Koronavirüse yakalanan Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu nasıl? Ağabeyi sevenlerinin içine su serpti
Koronavirüse yakalanan Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu nasıl? Ağabeyi sevenlerinin içine su serpti
Koronaya yakalanan Ali Babacan'ın eşi ve oğlunun da Kovid testi pozitif çıktı
Koronaya yakalanan Ali Babacan'ın eşi ve oğlunun da Kovid testi pozitif çıktı
'Vakalar artıyor' diyen İngiltere Sağlık Bakanı, kış aylarına dikkat çekti: Daha geniş karantina uygulamaları devreye girebilir
"Vakalar artıyor" diyen İngiltere Sağlık Bakanı, kış aylarına dikkat çekti: Daha geniş karantina uygulamaları devreye girebilir
'Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsa oy verirsiniz?' anketinde Yavaş ve İmamoğlu'nu zorlayan bir isim var
"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsa oy verirsiniz?" anketinde Yavaş ve İmamoğlu'nu zorlayan bir isim var
Bileklerini jiletle kesen gencin intiharını, alt kata sızan su ortaya çıkardı
Bileklerini jiletle kesen gencin intiharını, alt kata sızan su ortaya çıkardı
Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti
Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti
Fenerbahçe'nin yeni transferi Marcel Tisserand, imza için İstanbul'a geliyor
Fenerbahçe'nin yeni transferi Marcel Tisserand, imza için İstanbul'a geliyor
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinden 26 ülkeye tarım makinesi ihracatı yapılıyor
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinden 26 ülkeye tarım makinesi ihracatı yapılıyor
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş: Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs rakamları gerçek değil
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş: Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs rakamları gerçek değil
Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti
Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti
Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı
Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı
Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti
Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti
Buket Aydın hamilelik iddialarına son noktayı koydu: Evlilik dışı çocuk doğurmayacağım
Buket Aydın hamilelik iddialarına son noktayı koydu: Evlilik dışı çocuk doğurmayacağım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Fuat Oktay Hulusi Akar Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beren Saat Onur Saylak Deniz Akkaya Defne Samyeli
Spor Ali Koç Jose Sosa Fatih Terim Metin Oktay Lionel Messi
Daha Fazla Savaş Denizli Transfer Yunanistan
Şu an buradasınız: AK Parti Hakkari merkez ilçe kongresi yapıldı - Elazığ
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.8.2020 18:58:47. #1.14#
title