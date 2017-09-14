AK Parti Hakkari İl Başkanlığına Gür Getirildi
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Hakkari İl Başkanlığına Emrullah Gür getirildi.
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Hakkari İl Başkanlığına Emrullah Gür getirildi.
AK Parti Hakkari İl Başkanlığına kongreye kadar evli ve 4 çocuk babası olan Emrullah Gür'ün getirildiği belirtildi. Bir süre AK Parti Hakkari Gençlik Kolları Başkanlığı, merkez ilçe başkanlığı yapan Gür, 2016 seçimlerinde ise AK Parti Hakkari Milletvekili aday adayı olmuştu. - HAKKARİ