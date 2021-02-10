AK Parti Hakkari İl Başkanlığına Abdulmuttalip Özbek atandı
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AK Parti Hakkari İl Başkanlığına Abdulmuttalip Özbek atandı

10.02.2021 16:15 | Son Güncelleme: 10.02.2021 16:18
AK Parti Hakkari İl Başkanlığına Abdulmuttalip Özbek atandı

AK Parti Hakkari İl Başkanlığına atanan Abdulmutalip Özbek, partililer tarafından karşılandı.

AK Parti Hakkari İl Başkanlığına atanan Abdulmutalip Özbek, partililer tarafından karşılandı.

Özbek, Hakkari-Van kara yolundaki Çiftlik mevkisinde, kendisini karşılayan Durankaya Belediye Başkanı İsmail Demirci, AK Parti ilçe başkanları, MHP Hakkari İl Başkanı Fatih Özbek, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve partililerle teşekkür etti.

Burada gazetecilere açıklama yapan Özbek, kentteki herkesi kucaklayan bir anlayışla hizmet edeceklerini söyledi.

Kentte bir değişime ihtiyaç duyulduğunu aktaran Özbek, şunları belirtti:

"Hakkari'de bir temayül yoklaması yaşandı ve daha sonra bir Ankara süreci yaşandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve genel merkezimizin teveccühü ile görev il başkanlığı görevi bana tevcih edildi. İlimizde görev yapmış tüm il başkanlarına, ilçe başkanlarına, belediye başkanların ve bu partiye emek vermiş herkese teşekkür ediyorum. Bizden olan ya da olmayan, bizim gibi düşünen ya da düşünmeyen herkesi kucaklamaya hazırız. İnsanımıza hizmet etmek için varız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Temeş

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