AK Parti Hakkari İl Başkanı Gür'ün Çukurca ziyareti
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AK Parti Hakkari İl Başkanı Gür'ün Çukurca ziyareti

AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, Çukurca ilçesini ziyaret etti.

AK Parti Hakkari İl Başkanı Gür'ün Çukurca ziyareti
11.09.2020 16:13 | Son Güncelleme: 11.09.2020 16:17

AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, Çukurca ilçesini ziyaret etti.

Çukurca İlçe Başkanlığında partililerle bir araya gelen Gür, daha sonra Belediye Başkanı Enser Dündar ve İlçe Emniyet Müdürü Fatih Acar'ı makamlarında ziyaret etti.

Esnafı ziyaret ederek taleplerini dinleyen Gür, programlarının ardından ilçeden ayrıldı.

Kaynak: AA

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