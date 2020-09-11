AK Parti Hakkari İl Başkanı Gür'ün Çukurca ziyareti AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, Çukurca ilçesini ziyaret etti.

AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, Çukurca ilçesini ziyaret etti.

Çukurca İlçe Başkanlığında partililerle bir araya gelen Gür, daha sonra Belediye Başkanı Enser Dündar ve İlçe Emniyet Müdürü Fatih Acar'ı makamlarında ziyaret etti.

Esnafı ziyaret ederek taleplerini dinleyen Gür, programlarının ardından ilçeden ayrıldı.

Kaynak: AA