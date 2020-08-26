AK Parti Hakkari İl Başkanı Gür, gazetecilerle buluştu AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Hakkari Evi'nde düzenlenen toplantıda Gür, kentte yürütülen çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, il genelinde partisinin 29 Ağustos'ta yapılması planlanan kongre çalışmalarına değindi.

Gür, herkesin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulması konusunda hassas davranması gerektiğini de dile getirdi

Programa, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cumhur Demir, İl Başkan Yardımcısı Turan Şimşek ve AK Parti Meclis Üyesi Sosyal Politikalar Başkanlığı Şehit ve Gazi Birim Başkanı Şaban Arslan da katıldı.

Kaynak: AA