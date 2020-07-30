AK Parti Hakkari İl Başkanı Gür'den Kurban Bayramı mesajı
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AK Parti Hakkari İl Başkanı Gür'den Kurban Bayramı mesajı

AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, Kurban bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

AK Parti Hakkari İl Başkanı Gür'den Kurban Bayramı mesajı
30.07.2020 09:41 | Son Güncelleme: 30.07.2020 09:41

AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, Kurban bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Gür, mesajında, bayramların huzurun, kardeşliğin ve barışın ilahi ikram ve hediyeleri olduğunu söyledi.

Bayramların, "yaradılanı yaradandan ötürü koşulsuz sevmek" gerektiğini hatırlama günleri olduğunu belirten Gür, şunları kaydetti:

"Manevi değerlerimize sahip çıkarak ilahi ve milli değerlerimizi, birlik ve beraberliğimizi pekiştirme günleridir. Dayanışmanın ve vefanın en üst düzeyde yaşanması gereken müstesna zaman dilimleridir. Her bayramda hatırlanmalıdır ki insanlar hak katında eşittir, zulmün, kin ve nefretin azabı, hayrın ve helalin mükafatı vardır. İslam inancımızda komşusu aç yatarken tok yatmamak, mağdur ve mazluma sahip çıkmak, öksüz ve yetimi sevindirmek vardır. Allah'a yakınlaşmak adına kestiğimiz kurbanlarımızı muhtaç ve yoksullarla paylaşarak İslam'ın verdiği kardeşlik ve yardımlaşma duygularını yaşadığımız bir zaman dilimindeyiz."

Gür, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kurban bayramı vesilesi ile yakaladığımız kardeşlik duygularımızı hayatın tamamına yaydığımızda, ülkemize ve milletimize karşı başlatılmak istenen terör ve ekonomik savaşa karşı da milli birlik ruhunu sürdürmeye devam ettiğimizde, ülkemiz, vatanımız daha yaşanabilir olacaktır. Kovid-19 gölgesinde geçireceğimiz bu bayramın birlik ve beraberliğimize, kardeşlik duygularımızın pekişmesine, huzurlu bir bayram yaşamamıza vesile olması temennilerimle başta Hakkarili kardeşlerimiz olmak üzere, ülkemizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramlarını tebrik ediyorum."

Kaynak: AA

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