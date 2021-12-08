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AK Parti haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı yaptı

AK Parti haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında, haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

BİLECİK (İHA) - AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında, haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı toplantı salonunda yapılan toplantıya, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk, Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Karadayı, Kadın Kolları Başkanı Mutlu Selen Haşit ve il yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Haftalık çalışmaların gündeme alındığı toplantı sonrası bir değerlendirme yapan İl Başkanı Yıldırım, "İl yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla bir araya gelerek haftalık olağan toplantımızı gerçekleştirdik. Hafta sonu kongre merkezinde gerçekleştireceğimiz 'Teşkilat Akademisi' programımız hakkında istişarelerde bulunarak görev dağılımımızı gerçekleştirdik. Tüm dava arkadaşlarıma çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

AK Parti haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı yaptı

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