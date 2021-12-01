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AK Parti haftalık olağan yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi

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AK Parti haftalık olağan yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı teşkilatı haftalık olağan yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

BİLECİK (İHA) - AK Parti Bilecik İl Başkanlığı teşkilatı haftalık olağan yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında parti binasında yapılan toplantıya Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri eksiksiz katıldı.

Toplantı sonrası kısa bir değerlendirme yapan İl Başkanı Yıldırım, "AK Parti Bilecik il yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte haftalık olağan yönetim kurulu toplantımızı gerçekleştirdik. Milletimizin bize emanet ettiği davayı sahiplenmek ve en yükseğe çıkarmak için üstlendiğimiz görevlerde en iyisini yapmanın gayreti içerisindeyiz Tüm yönetim kurulundaki çalışma arkadaşlarıma heyecan, gayret ve özverileri için teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

AK Parti haftalık olağan yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi

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