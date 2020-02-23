AK Parti Hafik İlçe Kongresi'nde Habip Görler güven tazeledi

23.02.2020 13:58 | Son Güncelleme: 23.02.2020 13:58

Sivas'ın Hafik ilçesinde AK Parti İlçe Teşkilatı'nın 7. Olağan Kongresi'nde Habip Görler yeniden ilçe başkanı seçildi.

Şehit Adem Çelik Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede konuşan AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, hızlı tren dahil edildiğinde Sivas'ın aldığı hizmetle Türkiye'de ilk 5 il arasına girdiğini ifade etti.

Yılmaz, "Sivas'a 28 milyar lira hizmet yaptık. Sivas'a yapmış olduğumuz bu hizmetlerin içerisine 16 milyar liradan fazla olan hızlı tren de dahil değil. 28 milyarlık hizmetle ilk on arasındayız. 16 milyar liradan fazla olan hızlı treni de eklersek Türkiye'de en fazla hizmet alan ilk beş ilin arasındayız." diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu ise "Kongre sürecimizin ülkemize, ilçemize, partimize hayırlar getirmesini Cenabı Hak'tan diliyorum." dedi.

Kongre sonrasında partililer, yeniden başkan seçilerek güven tazeleyen AK Parti Hafik İlçe Başkanı Habip Görler'i tebrik etti.

Kaynak: AA