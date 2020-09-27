AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Ahmet Övüç, güven tazeledi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Ahmet Övüç, güven tazeledi

27.09.2020 09:55 | Son Güncelleme: 27.09.2020 09:58
AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Ahmet Övüç, güven tazeledi

AK Parti Hacılar İlçe Teşkilatı 7.Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Ahmet Övüç güven tazeledi.

AK Parti Hacılar İlçe Teşkilatı 7.Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Ahmet Övüç güven tazeledi.

Hacılar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, pandemi süreci nedeniyle açık havada gerçekleştirilen kongrede, divan başkanlığının oluşturulmasının ardından açılış konuşması yapan AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Ahmet Övüç, 7. Olağan Kongre'nin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Geçen 3 yıllık sürede parti tüzüğünün kendilerine verdiği görev ve yetkileri ellerinden geldiği kadar yapmaya çalıştıklarını vurgulayan Övüç, "Yeni dönemde de Hacılarımız için inandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ise yeni yönetime başarılar diledi.

Konuşmaların ardından yapılan seçimde Övüç, yeniden ilçe başkanı seçildi.

Kongreye, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, AK Parti Kayseri milletvekilleri Hülya Nergis ve İsmail Emrah Karayel, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti İl Yönetim Kurulu ve parti üyeleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Enes Batur Bülent Ersoy Özlem Yıldız Okan Bayülgen
Spor Can Bartu Arda Turan Gökhan Töre Fatih Terim Mehmet Özdilek
Daha Fazla Ateş Kaza Futbolcu Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Ahmet Övüç, güven tazeledi - Kayseri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.9.2020 10:12:18. #1.14#
title