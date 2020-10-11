AK Parti Güzelbahçe İlçe Başkanı Ali Eşref Demir, güven tazeledi

AK Parti Güzelbahçe 7. Olağan Kongresinde Ali Eşref Demir, yeniden başkanlığa getirildi.

AK Parti Güzelbahçe 7. Olağan Kongresinde Ali Eşref Demir, yeniden başkanlığa getirildi.

Kongre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak Güzelbahçe'deki bir düğün salonun bahçesinde gerçekleştirildi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, kongreye tek aday olarak katılan Ali Eşref Demir'in daha önce genel merkez tarafından ilçe başkanı olarak atandığını anımsattı.

Güzelbahçe teşkilatının başarılı çalışmalar yaptığını belirten Sürekli, İlçe Başkanı Demir ve ekibine başarı diledi.

AK Parti teşkilatlarının Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla "Gönül Seferberliği Projesi" yürüttüğünü belirten Sürekli, "8 Hazirandan bugüne kadar 52 bin 200 üyeye ulaşmışız. Hakikaten teşkilatımızın büyük özverisiyle bu sonuçları elde ettik." dedi.

İlçe Başkanı Demir'in bugün doğum günü olduğunu da ifade eden Sürekli, Demir'i kutlayarak, sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir ömür diledi.

Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'de kongrelerin hayırlı olması temennisinde bulundu.

İzmir'in tamamında vatandaşların ciddi sorunlar yaşadığını ve bu sorunların çözülmediğini belirten Zeybekci, "Özellikle şu Türkiye'nin göz bebeği dediğimiz Çeşme yarımadası dediğimiz coğrafyada hala fosseptik, kanalizasyon, altyapı ve ulaşım varsa bu bırakın İzmir'i bu Türkiye'ye yakışmıyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Demir, ilçe başkanlığına seçildi.

Kongreye delegelerin yanı sıra AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, İzmir milletvekilleri Necip Nasır, Yaşar Kırkpınar ve Cemal Bekle katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı