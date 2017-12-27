AK Parti Günyüzü Danışma Meclisi Toplantısı Yapıldı

AK Parti Günyüzü Danışma Meclisi toplantısı partililerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.



Günyüzü Belediyesi Kültür Evinde yapılan toplantıya, AK Parti Eskişehir Yerel Yönetimler Başkanı Mesur Ör, Günyüzü Belediye Başkanı Remzi Arayıt, AK Parti Günyüzü ilçe teşkilatı üyeleri, AK Parti Günyüzü kadın kolları üyeleri katıldı. Toplantıda konuşma yapan Mesut Ör "AK Parti teşkilatlarında ben değil, biz duygusu hakimdir. Modern insanın yakasına yapışmış en büyük hastalıklardan biridir kibir. Hep kendini üstün görme, çok önemli sanma, hep insanlardan farklı ve özel görme bir hastalık gibi insanların ruhunu kemiriyor. AK Parti siyaseti, her şeyden önce bir terbiye ve ruh siyasetidir. Bu terbiyede tevazu vardır. Bu terbiyede milletin içinde, milletin bir ferdi olduğunu asla unutmadan ve bu milleti millet yapan manevi dinamiklere bağlı kalarak, siyaseti bir ahlak ve irfan zemininde yürütmek vardır. AK Partili kardeşim, hiçbir zaman kendini partisinin önüne koymaz. Kendini partisinden önemli görmez. Bu millet kendisi için değil, kendisi bu millet için vardır. Kendi egosunun zindanına mahkum olup kalanlar, özgürlük şarkıları söyleyemezler. AK Partide siyaset yapanlar, başarılar karşısında şımarmaz. Siz Günyüzülü hemşehrilerime ayrıca teşekkür ediyorum. Her seçimde sandıklardan birinci çıkmayı başardınız. Ama yılmak yok çalışmaya devam" dedi. - ESKİŞEHİR