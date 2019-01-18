AK Parti Gümüşhane Şiran Belediye Başkan Adayı Yavuz Altıparmak Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti, Gümüşhane Şiranl Belediye Başkan Adayını mevcut Şiran Belediye Başkanı Yavuz Altıparmak olarak açıkladı. Şiran Belediye Başkan Adayı Yavuz Altıparmak kimdir, mesleği nedir?

YAVUZ ALTIPARMAK KİMDİR?

Yavuz Altıparmak, 1968 yılında Gümüşhane Şiran İlçesi Elmaçukuru Köyü'nde doğdu. Şiran Mithatpaşa İlkokulu, Şiran Ortaokulu ve Şiran Lisesini 1984 yılında bitirdi. 1987 yıllında girdiği Yıldız Teknik Üniversitesi MMF İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1991 yılında mezun oldu.

2000 yılına kadar Gümüşhane'de şantiye şefi olarak çalışan Altıparmak, 1994 yılında vatani görevini kısa dönem olarak Ankara Etimesgut ve Gelibolu Ortaköy'de tamamladı.

İŞ ADAMI KİMLİĞİ İLE ÖN PLANA ÇIKTI

Yavuz Altıparmak, 1995 yılında Alpar Madencilik İnşaat Turizm Boya San Tic. Ltd. Şti. kurucularındandır. 2000 yılında aynı şirket çatısı altında Gümüş Boya ve 2006 yılında Alpar Mermer'i kurdu.

Kelkit Ticaret Odası Başkan Yardımcılığı görevini yapan Altıparmak, Şiran MYO kurucularındandır. ŞİAD (Şiran İş adamları Derneği) Yöneticisi olup, aynı zamanda müteahhitlik yapmaktadır.

2014 SEÇİMLERİNDE 2'NCİ KEZ BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ

2009 Yerel Seçimlerinde Demokrat Parti'den % 32,3 oy oranı ile Şiran Belediye Başkanlığına seçilen Altıparmak, daha sonra AK Parti bünyesine geçti.

Mart 2014 yerel seçimlerinde tekrar belediye başkanı seçilen Altıparmak, halen görevini sürdürmekte.