AK Parti Gümüşhane İl Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi Yapıldı

AK Parti Gümüşhane İl Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kayıtlı 600 delegenin bulunduğu ve tek listeyle gidilen kongrede Münire Şeyhoğlu başkan seçildi.

Kongreye katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Dr. Ravza Kavakcı Kan yaptığı konuşmada geçmiş yıllardaki uygulamalardan, darbe dönemlerinden kısaca bahsederek özellikle seçilmiş Milletvekili Merve Kavakçı'nın TBMM'de yemin ettirilmediği gün yaşanılanlara değindi.

O günlerden bugünlere kıyaslamalar yaparak "Bizler elimizdeki nimetlerin farkında olmak mecburiyetindeyiz" değerlendirmesinde bulunan Kan, "1999 depreminde hepimiz bir açıklama bekledik. Merve Kavakçı'ya TBMM'de had bildiren Başbakan çıkar ve kameraların önünde 'Deprem bölgesine gidemiyoruz, yollar yıkıldı' der. Koskoca Türkiye'nin bir helikopteri yoktu demekki Hükümetten birisini deprem bölgesine götürmek için. Geçtiğimiz aylarda Bangladeş'e gitmiştik. Orada AFAD, TİKA, Kızılay'ı, ismini bile bilmediğim yeni kurulmuş onlarca yardım derneği gördüm. Orada milletiyle, devletiyle Türkiye'yi gördüm. Noldu? 1999'da bir helikopter bile yoktu demekki. O günlerden bugünlere geldik. Şimdi dünyanın neresinde biz mazlum varsa koşan bir Türkiye haline geldik" dedi.

Afrin'de vatan evlatlarının vatandaşlar için hayat haklarından vazgeçmiş şekilde koştuklarını, gazilerin de yeniden oraya gitmek istediğini kaydeden Kan, "Kadınıyla erkeğiyle Türkiye askerlerinin de yanında devletinin yanında. Millet devlet bütünleşmiş durumda. O eski Türkiye geride kaldı. Liderlerinin başka ülke liderlerinin karşısında süklüm püklüm durduğu Türkiye artık yok. Artık dünya 5'ten büyüktür diyen, bunu diyerek sadece kendi ülkesinin mazlumlarının değil bütün dünya mazlumlarının derdiyle dertlenen bir liderimiz var. Saçma sapan ayrımcılıkların karanlık sayfalara gömülmesini sağlayan bir AK Parti'miz var. Bizler elimizdeki nimetlerin farkında olmak mecburiyetindeyiz" diye konuştu.

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen ise yaptığı konuşmada kadın kollarının partinin kuruluşundan bugüne kadar çok önemli bir rol üstlendiğini belirterek bugüne kadar emek veren tüm teşkilatlara teşekkür etti.

AK Parti Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş ise AK Parti'nin ana kademe dışında kadın ve gençlik kollarına da kongreler yaparak demokrasiyi çok güzel bir şekilde işlettiğine değinerek, kadın kollarının teşkilatların lokomotifi konumunda olduğunu, gece gündüz çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Dünyada çok önemli değişim ve gelişimler yaşandığını, ne zaman böyle olsa Türkiye'nin bu değişimlerin bu aktörü olmasın diye iç çekişmelerle, darbelerle bu milletin kutlu yürüyüşünün engellendiğini kaydeden Pektaş, "Suriye'de üstü örtülü bir dünya savaşı yaşanıyor. Türkiye hiçbir zaman hiçbir ülkenin etkisi altına girmeyerek tamamen kendi milli menfaatleri doğrultusunda hareket etmeye başladı. Türkiye tarihten gelen özverili hareketini, başarısını göstererek Suriye'de inisiyatif almaya başladı ve ülkemizin güvenliğini tehdit eden bölgeyi temizlemek üzere Afrin bölgesine zeytin dalı harekatını başlattı. Batılı ülkelerin harekatı biran önce durdurun demesinin hedefin Türkiye olduğunu apaçık gösteriyor. Milli savunma sanayindeki başarılarımız ve mühimmatın kendi üretimimiz olmasının Türkiye'nin bu harekatı yapmak için ne kadar başarılı çalışmalar yaptığını görmekteyiz. Türkiye bütün sınır bölgesindeki bu terör unsurlarını temizleyecek, o bölgedeki Müslümanların huzurunu sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

AK Parti Gümüşhane Milletvekili Osman Akgül de bugüne kadar Türkiye'nin sorunlarının siyasiler tarafından belirlediğini, çözümlerinin de onlar tarafından belirlendiğini hatırlatarak, "AK partiyle bu değişti. Eğer 16 yıllık kesintisiz iktidar dönemimizi sürdürüyorsak bu hanım kardeşlerimiz sayesindedir. Bugün Afrin'de 25 yaşında çocuğunu toprağa verirken vatan sağolsun diyen annelerimizi, babalarımızı göz önünde bulunduracağız ve bütün gayretimizle çalışacağız. Avrupa'yı birleştiriyorlar ama nedense bizim coğrafyaya gelince cetveli ele alan bölüyor. Niye kendi coğrafyanızı bütünleştirirken İslam coğrafyasını bölme çabası içerisindesiniz. Küfür tek millettir. En büyük hedefleri de Türkiye ve lideri Recep Tayyip Erdoğan'dır. Eğer biz bir ve bütün olup liderimize sahip çıkarsak biz bu zaferi bütün mazlum coğrafyaya yaşatmış olacağız. Tüm mazlum milletler ve ümmet adına bütün kardeşlerimizi birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde el ele gönül gönüle mücadele etmeye çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

Kongrenin son bölümünde kadınlar doğum günü olan İl Başkanı Av.Celalettin Köse'ye sürpriz doğum günü pastası kesti. - GÜMÜŞHANE