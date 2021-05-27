AK Parti Gümüşhane İl Başkanlığından 27 Mayıs darbesine ilişkin basın açıklaması
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AK Parti Gümüşhane İl Başkanlığından 27 Mayıs darbesine ilişkin basın açıklaması

AK Parti Gümüşhane İl Başkanlığından 27 Mayıs darbesine ilişkin basın açıklaması
Anadolu Ajansı / Veysel Kara - Haberler | Güncel

AK Parti Gümüşhane İl Başkanlığı, 27 Mayıs 1960 darbesinin 61. yılı nedeniyle basın açıklaması yaptı.

AK Parti Gümüşhane İl Başkanlığı, 27 Mayıs 1960 darbesinin 61. yılı nedeniyle basın açıklaması yaptı.

İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında konuşan AK Parti Gümüşhane İnsan Hakları Başkanı Yavuz Gürbüz, medeniyet geleneği denildiğinde ilk akıllara gelen Türkiye'nin ve milletinin demokrasi ve insan hakları adına birçok fedakarlığı göze aldığını ve bu uğurda çok sayıda bedel ödediğini belirtti.

Üzerinden yıllar geçse de söz konusu darbeci zihniyetin varlığını devam ettirdiğini kaydeden Gürbüz, en son 15 Temmuz'da da benzer bir senaryo sahneye koyulduğunu ifade etti.

Gürbüz, Türk milletinin darbeler ve darbeciler karşısındaki duruşuyla bu kez millet iradesi üzerinde tahakküm kurmak isteyenlerin oyunlarını bozduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Millete ve hizmete sevdalı kadrolar ile Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, demokrasi düşmanlarına en büyük dersi vermiştir. 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat ve 15 Temmuzların tekrar etmeyeceğini, her türlü vesayete karşı var olan mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi belirtiyor, demokratik ve özgür bir ülkede yaşayabilmemiz için canlarını feda eden Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan başta olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Demokrasimize ve irademize düşman olan şer odaklarını hiçbir zaman unutmayacağız."

Basın açıklamasına Gürbüz'ün yanı sıra bazı partililer de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

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