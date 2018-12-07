AK Parti Güce İlçe Başkanı Bal İstifa Etti

AK Parti Güce İlçe Başkanı Ahmet Salih Bal, görevinden istifa etti.

Bal, gazetecilere yaptığı açıklamada, İl Genel Meclis Üyeliği adaylığı için istifasını verip adaylık başvurusunda bulunduğunu söyledi.

Siyasi tecrübe ve deneyimini il genel meclis üyeliğinde devam ettirmeyi hedeflediğini belirten Bal, şunları kaydetti:

"23 Kasım 2013 yılında bu yana büyük onur ve gururla yürütmekte olduğum AK Parti İlçe Başkanlığını değerli büyüklerimiz ile yapmış olduğumuz istişareler sonucu ve genel merkezimizin izni ile önümüzdeki yerel seçimlerde il genel meclisi adaylığı için müracaat ettiğimden dolayı istifa etmiş bulunmaktayım."

Güce İlçe Başkanlığı'na ise vekaleten partinin Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı Sami Kaya getirildi.