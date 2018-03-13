Sabaha Kadar Süren İttifak Çalışması Nedeniyle AK Parti ve MHP Grubu İptal Edildi
Bugün yapılacak AK Parti Grup Toplantısı ve Genel Kurul'daki ittifak görüşmesi uzun sürdüğü için iptal edildi. Ayrıca MHP Grup Toplantısı ve Meclis Genel Kurul çalışmaları da bugün yapılmayacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı AK Parti TBMM Grup Toplantısı iptal edildi. Bugün saat 11:30'da yapılması planlanan AK Parti'nin haftalık olağan grup toplantısı iptal edildi.
NEDEN İPTAL EDİLDİ?
Grup toplantısı, Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen seçim ittifakı tasarısının uzun sürmesi nedeniyle iptal edildi. Dün akşam saatlerinde başlanan tasarı teklifinin Meclis'te görüşülmesi halen devam ediliyor.
MHP DE İPTAL ETTİ
Ayrıca MHP'nin grup toplantısı ve Meclis Genel Kurul çalışmaları da bugün yapılmayacak.