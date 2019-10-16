AK Parti Grup Toplantısı

16.10.2019 14:36

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı çerçevesinde şu ana kadar bin 220 kilometrekare alanın temizlendiğini bildirdi.

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Barış Pınarı Harekatı'na değinerek, "Bugün dünyada böylesine kapsamlı bir terörle mücadele operasyonu yürütüp de Türkiye kadar temiz iş çıkartan başka bir ülke yoktur. Suriye'de bizi sivilleri hedef almakla itham edenleri, 'Suriye operasyonunu, Irak operasyonunu, Afganistan operasyonunu hatırlayın' demekle uyarıyorum. Neredeyse her gün güya yanlışlıkla vurulan sivil hedeflere, evlere, okullara, hastanelere, pazar yerlerine, sokaklara, düğünlere, otobüslere ilişkin haberlerin, resimlerin, görüntülerin utancıyla güne başlıyorduk. Biz yurt içindeki ve yurt dışındaki tüm operasyonlarımızda kendi güvenlik güçlerimizin hayatlarını riske atma pahasına tek bir sivilin zarar görmemesi için çalışmış bir ülkeyiz." dedi.

Erdoğan, hiç kimsenin Türkiye'nin taammüden hedef aldığı tek bir sivil gösteremeyeceğinin altını çizerek şöyle devam etti:

"Barış Pınarı Harekatı'nda teröristler sırf sivil kayıp oluşsun diye askerlerimize evlerden, parklardan, kiliselerden, camilerden, okullardan, hastanelerden saldırırken, biz bunlara asla aynısıyla mukabele etmedik. Kiliseden sniperlarla ateş ediyorlar. Niye? 'Kiliseyi vuralım' diye. Ama biz vurmadık. Çünkü orası bir ibadethaneydi. Biz bu kadar hassasız. Hep onların çıkmalarını, meydanda olmalarını bekledik. Kaldı ki bunlar bizim topraklarımızda da değildi, Suriye'nin kuzeyindeki bölgelerde. ve öyle bir dezenformasyon yaptılar ki güya biz ibadethaneleri de bombalıyormuşuz. Bunları anlatmaya gayret ettiler ve tabii bunun üzerinden de maalesef batı medyası bunları kullanmaya çalıştı. Biz teröristleri takip ettik, sivillerden uzaklaştıkları anda da imha ettik. Bu şekilde adeta adım adım ilerleyerek şu ana kadar bin 220 kilometrekare alanı temizledik."

"DEAŞ'lıları da etkisiz hale getirmeyi de sürdüreceğiz"

Konuyla ilgili hususları sıralamak istediğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'de ne Kürtleri ne Arapları ne de bir başka kesimi değil, sadece ve sadece teröristleri hedef aldığını vurguladı.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemiz Suriye topraklarında işgal ve istila değil, terörle mücadele harekatı yürütüyor. Suriye halkına karşı değil, Suriye halkıyla birlikte zalimlere karşı mücadele ediyoruz. Siz ne derseniz deyin. Biz teröriste 'terörist' demeye ve öyle muamelede bulunmaya devam edeceğiz.

Sırf ülkemize zarar vermek için teröristleri makamlarında ağırlayanlar bunun utancını ömür boyu taşıyacaklardır. Bunları yüzlerine söylüyorum, onu da söyleyeyim. Öyle gizli kapaklı değil. Şunu da söyleyeyim, bu teröristlerle bize arabuluculuk yapmaya çalışan bazı liderler var. Dedim, 'siz uluslararası savaş hukukunda veya siyaset biliminde ne zamandan beri devletlerin terör örgütleriyle masaya oturduğunu duydunuz. O tür devletler varsa bile Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde bir devlet olarak bir terör örgütüyle aynı masaya oturmak yoktur ve bundan sonra da bizden böyle bir şeyi beklemeyin. Bunun için de ara bulucu filan aramıyoruz. Buna da ihtiyacımız yok."

Türkiye'nin operasyon bölgesi içinde kalacak DEAŞ'lıların sorumluluğunu üstlenmeye hazır olduğunu en başta ifade ettiğini anımsatan Erdoğan, "Kime? Sayın Trump'a. Buna karşılık birileri tarafından ısrarla korunup kollanan PKK/YPG terör örgütü şantaj malzemesi olarak kullandığı DEAŞ mensuplarını serbest bırakmaya başlamıştır. Nerede? Cezaevinde. Bakın kimin eli kimin cebinde belli. Biz ülkemizi hedef almaya kalkacak DEAŞ'lıları bir şekilde tepeleriz. Gerisini bunların yöneleceği diğer yerlerin yöneticileri düşünsün. Kontrol altına aldığımız yerlerde PKK, YPG'lilerle birlikte DEAŞ'lıları da etkisiz hale getirmeyi de sürdüreceğiz." diye konuştu.

"Biz sadece inşa ederiz ama asla zulmetmeyiz"

Erdoğan, Türkiye'nin, Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine saygılı olduğunun altını çizerek, "Bundan kimsenin tereddüdü olmasın. Bu ülkede tüm kesimleri temsil eden meşru bir hükümet kurulduğunda güvenliğini sağladığımız yerlerin sevk ve idaresini biz kendilerine bırakacağız. Cerablus'ta olduğu gibi, El Bab'da olduğu gibi, Afrin'de olduğu gibi. Biz sadece inşa ederiz, ihya ederiz ama asla zulmetmeyiz." dedi.

Suriye toprakları terörist işgali altındayken bu ülke adına söylenen hiçbir sözün ve atılan hiçbir adımın kıymeti olamayacağını ifade eden Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:

"Barış Pınarı Harekatı, Münbiç'ten Irak sınırına kadar olan hattın tamamında daha önceden ilan ettiğimiz 30-35 kilometrelik derinliğe ulaşana kadar sürecektir. Bu konuda hiçbir istisnamız, hiçbir tereddüdümüz, hiçbir açık kapımız yoktur. Yürüdüğümüz bu yolda bize destek olanları da, yolumuza taş ve diken döşeyenleri de not ediyoruz. Zira Sayın Trump 20 mil yani 32 kilometre derinliği ifade ettiğinde daha sonra kendileriyle bunları konuşup, en doğudan 444 kilometrelik batıya olan o bölgeyi biz güvenli bölge olarak ilan ettik ve bu güvenli bölgede de biz şu anda bütün plan çalışmalarımızı yaptık, yapıyoruz. Hatta Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız burayla ilgili proje çalışmalarını da yapmış bulunuyor. Ben bu proje çalışmalarının da yapılmış olduğu kitapçıkları dünya liderlerine, BM Genel Kurulu'nda, bir kısmını kendileriyle yaptığım görüşmelerde 'buyurun' dedim ve anlattım. Şimdi de yine Türk Konseyi'nde aynı şekilde kendilerine takdim ettik. Tabii gördüklerinde 'güzel' diyorlar. Tabii bal bal demekle ağız tatlanmıyor. Bizim bala ihtiyacımız var. Onun içinde burada paraya ihtiyaç vardır. Eğer bu olursa biz bu güvenli bölgeyi halleder ve buranın lojistik desteğini de sağlarız."

"Çalışmalarımıza destek olmak tüm dünyanın görevidir"

Erdoğan, güvenli hale getirdikleri yerlerde 1 milyon ile 2 milyon arası Suriyelinin geri dönüşü için çalışmalara hemen başlamak istediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Uluslararası toplumdan ricamız, elindeki imkanları bu projeye destek vermek için kullanmalarıdır. Suriye halkını 8 yıldır yaşadığı azaptan kurtaracak çalışmalarımıza destek olmak tüm dünyanın görevidir.

Türkiye, teröristlerle pazarlık yapılmayacağını, yapılsa da anlamı ve neticesi olmayacağını bilecek kadar tecrübe ve dirayet sahibi bir ülkedir. Yıllardır teröristlerle kucak kucağa yaşayanlar onlarla istedikleri pazarlığı yapabilirler ama biz bu yola asla tevessül etmeyiz."

(Sürecek)

Kaynak: AA