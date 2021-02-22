AK Parti Grup başkanvekilleri Muş ve Turan'dan, Özlem Zengin hakkındaki hakaret paylaşımına tepki
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AK Parti Grup başkanvekilleri Muş ve Turan'dan, Özlem Zengin hakkındaki hakaret paylaşımına tepki

22.02.2021 14:05 | Son Güncelleme: 22.02.2021 14:08
AK Parti Grup başkanvekilleri Muş ve Turan'dan, Özlem Zengin hakkındaki hakaret paylaşımına tepki

AK Parti Grup başkanvekilleri Mehmet Muş ve Bülent Turan, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin hakkında sosyal medyadaki hakaret paylaşımını kınadı.

AK Parti Grup başkanvekilleri Mehmet Muş ve Bülent Turan, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin hakkında sosyal medyadaki hakaret paylaşımını kınadı.

Muş, Twitter'daki paylaşımında, Zengin'e yönelik sosyal medyadan yapılan ahlaksız paylaşımı kınadıklarını belirterek, "Bu haysiyetsizliği yapan güruhun nasıl çürümüş bir zihniyete sahip olduğu bir kez daha görüldü. Bu şeref yoksunu reziller elbette hukuk önünde hesap verecekler." ifadesini kullandı.

Turan ise son dönemde, "profesyonelce, aynı ajanstan, tekrarla, yalanla ve yanlışla", Zengin ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yapılan çirkin saldırıların amacının ne olduğunu da bildiklerini vurgulayarak, "Maskeleri bir kez daha düşüyor. Milletimizin anlayışına, irfanına güveniyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan

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