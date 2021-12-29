AK Parti Grup Başkanvekilleri Elitaş ve Ünal, kripto para temsilcileri ile görüştü
İhlas Haber Ajansı / Ahmet Umur Öztürk - Haberler | Ekonomi
AK Parti Grup Başkanvekilleri Elitaş ve Ünal, kripto para temsilcileri ile görüştü AK Parti Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş ve Mahir Ünal, kripto para temsilcileri ile görüştü.
Ak Parti Grup Başkanvekilleri Elitaş ve Ünal, kripto para temsilcileri ile görüştü
ANKARA - AK Parti Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş ve Mahir Ünal, kripto para temsilcileri ile görüştü.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Salonu'nda AK Parti Grup Başkanvekilleri Elitaş ve Ünal, kripto para temsilcileri ile görüştü. Görüntü alınmasından sonra toplantı basına kapalı olarak devam etti.