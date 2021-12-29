AK Parti Grup Başkanvekilleri Elitaş ve Ünal, kripto para temsilcileri ile görüştü - Haberler Ekonomi
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AK Parti Grup Başkanvekilleri Elitaş ve Ünal, kripto para temsilcileri ile görüştü

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Umur Öztürk - Haberler | Ekonomi

AK Parti Grup Başkanvekilleri Elitaş ve Ünal, kripto para temsilcileri ile görüştü AK Parti Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş ve Mahir Ünal, kripto para temsilcileri ile görüştü.

Ak Parti Grup Başkanvekilleri Elitaş ve Ünal, kripto para temsilcileri ile görüştü

ANKARA - AK Parti Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş ve Mahir Ünal, kripto para temsilcileri ile görüştü.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Salonu'nda AK Parti Grup Başkanvekilleri Elitaş ve Ünal, kripto para temsilcileri ile görüştü. Görüntü alınmasından sonra toplantı basına kapalı olarak devam etti.

AK Parti Grup Başkanvekilleri Elitaş ve Ünal, kripto para temsilcileri ile görüştü

AK Parti Grup Başkanvekilleri Elitaş ve Ünal, kripto para temsilcileri ile görüştü

AK Parti Grup Başkanvekilleri Elitaş ve Ünal, kripto para temsilcileri ile görüştü

AK Parti Grup Başkanvekilleri Elitaş ve Ünal, kripto para temsilcileri ile görüştü

AK Parti Grup Başkanvekilleri Elitaş ve Ünal, kripto para temsilcileri ile görüştü

AK Parti Grup Başkanvekilleri Elitaş ve Ünal, kripto para temsilcileri ile görüştü

AK Parti Grup Başkanvekilleri Elitaş ve Ünal, kripto para temsilcileri ile görüştü

AK Parti Grup Başkanvekilleri Elitaş ve Ünal, kripto para temsilcileri ile görüştü

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Numan Kurtulmuş'tan örtülü faiz eleştirilerine yanıt: Muhafazakarları tereddüt ettirmek için uydurulmuş bir söylem

Numan Kurtulmuş'tan örtülü faiz eleştirilerine yanıt: Muhafazakarları tereddüt ettirmek için uydurulmuş bir söylem

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Umur Öztürk - Ekonomi Haberleri

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