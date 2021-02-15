AK Parti Grup Başkanvekili Zengin: "Yarının Türkiye'de bir dönüm noktası olmasını ümit ediyorum"

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Meclis Başkanlığının, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan gelen talebi gündeme aldığını ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Pençe Kartal-2 Harekatı'na ilişkin yarın TBMM Genel Kurulu'nda gündem dışı konuşma yaparak bilgi vereceğini açıkladı.

Zengin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, vefat eden eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile beraber çalıştıklarını anlatarak, "İstanbul'a çok büyük hizmetler etmiş bir belediye başkanımızdı. Bir İstanbul beyefendisiydi. Kendisini rahmetle yad ediyorum. Ailesine, yakınlarına, sevenlerine başsağlığı diliyorum." diye konuştu.

Pazar günü herkesin ocağına bir ateşin düştüğünü kaydeden Zengin, Türkiye'de her evde herkesin ağladığını, herkesin yüreğinin yandığını söyledi.

Gara'da terör örgütü PKK tarafından 13 vatandaşın infaz edilerek şehit edildiğini anlatan Zengin, "Onların şehadeti Türkiye'de ve dünyada bambaşka bir etkiye sebep olacağı kanaatindeyim. Bu olay tahammül edilebilir bir şey değil. Artık kimin nerede durduğunu net olarak ifade etmesi lazım. Kelimeleri çevirmeye eğip bükmeye gerek olmadığını düşünüyorum. İnsanlar karar vermeli. Partiler karar vermeli. Ülkeler karar vermeli. Nerede duruyorlar?" ifadelerini kullandı.

"Şarta bağlı bir kınamanın hiçbir faydası olmayacak"

ABD'nin yaşanan olaya ilişkin açıklamasına işaret eden Zengin, "Evet olayı kabul ediyor, 'elim bir olaydır' diye ifade ediyor. Fakat devamında öylesine bir izahat var ki, bu izahata baktığınız zaman 'eğer PKK tarafından gerçekleştirildiği doğrulanırsa'. Yani bunu teyide, doğrulanmaya muhtaç ayrıca bir hadise olarak değerlendiriyor. Oraya bir şerh düşüyor." dedi.

ABD'de pek çok farklı isim ve siyasetçinin 11 Eylül ile alakalı farklı tezleri olduğunu hatırlatan Zengin, bu tezlerin hiçbirisine Türkiye'nin itibar etmediğine dikkati çekti.

Olay gerçekleştiği, infazların ortaya çıktığı andan itibaren İçişleri Bakanlığı, Silahlı Kuvvetler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclisi bilgilendirdiğini açıklayan Zengin, "Buradan sonra şarta bağlı bir izahın, şarta bağlı bir kınamanın hiçbir faydası olmayacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, "Bugüne kadar başta ABD olmak üzere özellikle Avrupa'da teröre lojistik manada destek verenler, onları masumlaştıranlar, onların eylemcilerini yanlarına alarak açıklama yapanlar, hatta daha öteye götürerek insan hakları ihlaliyle bunları yan yana getirenler, bu konuda vicdanlarında bir sızı hissetmeli ve kendilerinin bu konuda bir sorumluluğu olduğunu kabul etmeliler." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu tavırlarıyla toplumu bölmeye çalışıyorlar"

Bu kadar sarih bir katliam karşısında HDP'nin açıklamalarına dikkati çeken Zengin, "HDP'nin bu tarz olaylarda belli yüzleri var, hemen ortaya çıkıyorlar. Ben onlara provokatör milletvekili diyeceğim. Bu kritik hadiseler karşısında bu tavırlarıyla toplumu bölmeye çalışıyorlar, toplumu terörize ediyorlar." diye konuştu.

HDP'li milletvekillerince atılan tweetler ve verilen desteklere ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma başlattığını dile getiren Zengin, bu konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu sabah AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'yı arayarak, bu konunun Türkiye için önemine dikkat çektiğini ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Genel Kurul'da yarın bilgi vermelerini tavsiye ettiğini anlatan Zengin, "Meclis Başkanlığımız, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan gelen talebi gündeme aldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yarın bu konuya dair TBMM Genel Kurulu'nda gündem dışı konuşma yaparak bilgi verecek." ifadelerini kullandı.

Yarın Genel Kurul'da bu mevzuyu enine boyuna değerlendireceklerini belirten Zengin, "Benim çağrım; herkesin nerede durduğunu artık netleştirmesi lazım. Bu konuya dair açıklamalarda, eğerli, şarta bağlı, bir tavırla, teröre mesafe koymadan veya koyarmışçasına yaparak artık Türkiye daha fazla devam edemez. Yarın Meclis Genel Kurulu'nda yapacağımız görüşmelerden sonra siyasi partilerin her birinin, hiç itirazsız, amasız, bu konuda nerede durduğunu kamuoyuna çok net bir şekilde ifade etmesi gerekiyor. Özellikle HDP'nin bu konudaki tavrı fevkalade önemli. Kaldı ki; HDP ile beraber iş birliği içinde olan siyasi partilerin sanki HDP'yi incitmemek adına kullandıkları üslupta da bir sorun olduğunu görmek lazım." yorumunu yaptı.

Zengin, muhalefetin, bu kadar vahim bir hadiseye mesafeli bir anlatım içinde yaklaşmalarının Türkiye siyaseti açısından dramatik olduğunu ifade etti.

"Yarının Türkiye'de bir dönüm noktası olmasını ümit ediyorum"

Daha evvel de rehine olarak alınanların olduğunu ancak görüşmeler neticesinde özgürlüklerine kavuştuklarını hatırlatan Zengin, "Burada baktığınız zaman bizim de parti olarak ailelerle görüşmelerimiz oldu. Terör örgütünün elinden onları almak konusunda bugüne kadar çok büyük gayretler oldu. Fakat burada tavır enteresan. Bu yapılan infazla alakalı dahi bu ülkenin askerine, hükümetine suç yüklemeye çalışan tavır, hepimizi düşündürmeli ve herkesin vicdanını kanatmalı." ifadelerini kullandı.

PKK terör örgütünün en büyük zararı vatandaşlara verdiğini vurgulayan Zengin, "Ben bu manada yarının Türkiye'de bir dönüm noktası olmasını ümit ediyorum. Hatta tüm siyasi partiler bir araya gelerek, bu konuya dair ortak bir metin de yayınlayabiliriz Genel Kurul'da. Ama yeter ki siyasi partiler, nerede, nasıl duracaklarına, amasız, şartsız, karar versinler." çağrısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu