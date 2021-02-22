AK Parti Grup Başkanvekili Zengin: "Sosyal medya üzerine daha çok düşünmeli ve belki de biraz daha çalışmalıyız. Mevzuat açısından da çalışmamız...
22.02.2021 16:37 | Son Güncelleme: 22.02.2021 16:40
AK Parti Grup Başkanvekili Zengin: "Sosyal medya üzerine daha çok düşünmeli ve belki de biraz daha çalışmalıyız. Mevzuat açısından da çalışmamız lazım. Bunu görüyorum.
AK Parti Grup Başkanvekili Zengin: "Sosyal medya üzerine daha çok düşünmeli ve belki de biraz daha çalışmalıyız. Mevzuat açısından da çalışmamız lazım. Bunu görüyorum. Şu haliyle herkes her şeyi söylüyor ve yaptırım neredeyse yok gibi."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu