28 Şubat'ta yaşananlar Sancaktepe'de anıldı; Türkiye'ye yeni dijital arşiv kazandırılacak

Tarihe Post-modern darbe olarak geçen 28 Şubat 1997'de yaşanan olaylar Sancaktepe'de anıldı. Başlarını açmaları için ikna odalarına kapatılan başörtülü kadınlara uygulanan uygulamalar, hazırlanan dijital sergide yer alırken, Türk toplum siyaset tarihini araştırmak isteyenler için de darbelerarsivi.com sitesi açıldı.

Sancaktepe Belediyesi'nde 28 Şubat 1997'de yaşanan olaylar anıldı. "28 Şubat Madun Karanlık Interaktif Deneyim Sergisi" ve www.darbelerarsivi.com web sitesi lansmanı gerçekleştirildi. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Külliyesi'nde gerçekleşen etkinliğe AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin de katıldı. O dönemi yaşayan milletvekilleri, il başkanları da yaşadıklarını anlattı. Düzenlenen dijital sergide, başlarını açmaları için ikna odalarına kapatılan başörtülü kadınlara uygulanan uygulamalara odaklanıldı. 28 Şubat'ta yaşananların bir daha hiç yaşanmamasını temenni eden Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "Seçilmiş başörtülü bir belediye başkanı olarak 28 Şubat'ta yaşananların bir daha hiç yaşanmaması adına yeniden hatırlatma, yeniden insanlara anlatma adına bir program hazırladık" dedi.

AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ ZENGİN: BU SALDIRILAR TEMSİL ETTİĞİM ŞEYLER YÜZÜNDEN ORTAYA ÇIKIYOR

Programa katılan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, o süreçte yaşananları anlattı. Zengin, "O günler unutulsun istiyorlar. 28 Şubat'ta ben başörtülü olmayan biri olarak arkadaşlarımıza destek verirken bir grup insan başörtüsünü terk edin diyordu. Birlik beraberlik olsaydı, o dönem daha kolay halledilirdi. Biz çok zekice eylemlerden geçerek, Türkiye'nin demokrasi algısını dönüştürdük. O çıtayı başka yere taşıdık" dedi.

BİZİ AK PARTİ'YE GETİREN ŞEY 28 ŞUBAT'TIR

1960'lardan geldiğimiz süreçlere baktığımızda tüm mesele inançla alakalıdır diyen Zengin, "Üniversiteye gidemeyen, Kuran-ı Kerim öğrenilmesi istenmeyen bir çocuk, hayatını kendi istediği gibi yönetmeye çalışan kadınların, erkeklerin yaşadığı muazzam engelleme yaşadık. Bütün zulümler belli bir hacmi aştıktan sonra bir iyiliğe dönüşüyor. Bize inanılmaz bir alan açtı. Bizi AK Parti'ye getiren şey 28 Şubat'tır. Bizim orayı yarıp çıkmamız gerekiyordu. Bir siyasetin başarılı olabilmesi için sahici bir hikayesinin olması gerekiyor. Biz o hikaye ile yola çıktık ve daha yürüyoruz, yapacak çok işimiz var. Ben de 2015 yılında kendi kıyafetleriyle aday gösterilip, yemin edebilen milletvekili oldum. Şu anki durumum çok kıymetli bir şey. 1 yıl evvel bana yine 'bu kadına haddini bildirin' dediler" dedi.

İNANDIĞIMIZ VE VAZGEÇMEDİĞİMİZ İÇİN GELDİK

Zengin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üniversiteyi bitiriyorsun, seçilmek istiyorsun, avukatsın bunları kabul etmiyorlar. Bizim iddiamız Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, kadınlar hiçbir ayrım olmadan herkes aynı hakka sahip olsun diye uğraşıyoruz. Bizim inancımızda küçük olanı kendine almak edeptendir, Allah bereketlendirir ve fazlasını verir. Bizim insanımız siyasetin içinde var olurken fikir ve inançlarıyla var oluyor. Oyunu da böyle veriyor. Mecliste yaptığım konuşma ile Instagram hesabım bloke edildi. Yasak karşısında bir çalışıyorsak, bin çalışırız. Tokat'taki kadın kongresinde bir kadın; 'Özlem Hanım üzülme biz sana dua ediyoruz, arkandayız' dedi. Güç varlıkta değil, üzerinde ince pardösüyle gelen kadının inancında. Biz buraya inandığımız ve vazgeçmediğimiz için geldik"

HALA BİZİM GİBİ KADINLARA 'KARANLIK' DİYENLER VAR

Zengin, "Bize 28 Şubat'ı hatırlatma diyorlar. '411 el kaosa kalktı' diyenler bize nasihat ediyor, unutulsun istiyorlar. Hata yaptıklarında insanlar hatalarından özür diler, özür duyduğumuzu hatırlamıyorum. Hala bizim gibi kadınlar için karanlık diyorlar. İnsanın tahammül sınırını zorluyor. Bu kadar zulme rağmen Türkiye'de hiçbir kadın bizim yaşadıklarımızı yaşamasın diye uğraşıyoruz. Yaralarımızla insanız" dedi.

SERGİ, 28 ŞUBAT'TA YAŞANANLARI ANLAMAMIZI SAĞLIYOR

Bir tünel içerisinde hazırlanan 28 Şubat Madun Karanlık Interaktif Deneyim Sergisi hakkında açıklamada bulunan Döğücü, " 28 Şubat sürecinde üniversite öğrencilerine yapılan baş örtüsüyle alakalı, inanç özgürlüğüne karşı yapılan saldırıların deneyimsel duyumlarını hazırladık. Burada o gün yükselen sesleri, söylenen sözleri, objeleri görüyorsunuz. Küçücük üniversiteli kızların omuzlarında ne büyük bir yük olduğunu hissetmenize, anlamamıza vesile olmak istedik" diye konuştu.

TÜRKİYE'YE YENİ BİR DİJİTAL ARŞİV KAZANDIRIYORUZ

28 Şubat'ı anarken bir taraftan da Türkiye'de 10 yılda bir yapılan darbelerle ilgili bir dijital arşiv oluşturduklarına dikkat çeken Döğücü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aynı zamanda onun lansmanını da yapıyoruz. Türkiye'ye yepyeni bir arşiv kazandırıyoruz. Darbelerasivi.com adıyla hazırladığımız sitemizde bilgi, belge, doküman, o döneme ait bütün hatıralar, yaşayanların anıları, yazılmış ve basılmış bir sürü belgeyi toparlıyoruz ve dijital bir arşiv haline getiriyoruz. Bunu araştırmacılara sunacağız. Üye olanlara ve talep edenlere gerekli yasal çerçeve içinde vereceğiz."

"MİLLETİMİZE HİZMET ETMEYE DEVAM EDİYORUZ"

28 Şubat'ta acılar yaşadıklarını belirten Başkan Döğücü, "Gencecik dimağlarımız ülkemize hizmet etme aşkıyla yanıp tutuşurken, eğitim alırken, bir anda ülkemizde yabancı olduğumuz hissettirildi. Biz de "Biz bu vatanın evlatlarıyız, kendi hakkımızı elde edeceğiz" dedik. Onurlu bir direniş yaptık ve elhamdülillah bu günlere geldik. O gün suçlu ilan edilenlerin bugün suçu olmadığını anladık. Biz zaten suçumuz olmadığını biliyorduk. İnandığımız için güçlü olduğumuzun, haklı olduğumuzun bilincindeydik. Ülkemizde seçilmiş belediye başkanlarından, meclis üyelerine, vekillerimiz, bakanlarımız, doktorlarımız, hemşirelerimiz, bu vatanın evlatları olarak milletimize hizmet etmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı