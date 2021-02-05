AK Parti Grup Başkanvekili Zengin: "AK Parti ile Türkiye siyasal hayatı istikrar kazandı"

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, AK Parti ile Türkiye siyasal hayatının, istikrar kazandığını söyledi.

Zengin, AK Parti Edirne Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti'yle Türk halkı arasında bir bağ olduğunu ifade etti.

AK Parti'ye kadar Türkiye siyasetinde ciddi gel gitler yaşandığını anlatan Zengin, "Özellikle darbelerle kesintiye uğrayan bir siyasal hayat vardı. Ama AK Parti ile Türkiye siyasal hayatı bir istikrar kazandı." dedi.

AK Parti'yle seçmenlerde verdiği oyun karşılığını alacağına dair inanç geliştiğini aktaran Zengin, şöyle devam etti:

"AK Parti ile insanların reyi kıymetli hale geldi. Çünkü rey vermek sadece sandığa gitmekten ibaret değil. Seçmen verdiği oyla beraber hem kendi ilinde hem Türkiye'de hatta zaman içinde dünyada, o verdiği reyle söz söyler hale geldi. Sade bir vatandaş olarak bizim kullandığımız reyin anlamı oluyor."

Daha önce iktidara gelen hükümetlerin, oy aldıktan sonra farklı tavır içerisine girdiğini ve "Bizim yapabileceğimiz bu kadar, bu kadar hükümet edebiliyoruz." dediğini anlatan Zengin, AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile milletin reyini kıymetli hale getirdiğini ve reyle iktidar arasında doğru orantı kurduğunu belirtti.

Zengin, Türkiye'nin ve demokrasinin AK Parti'yle geliştiğini ve gelişmeye devam ettiğini belirtti.

Türkiye'nin istikralı yönetimle idare edildiğini aktaran Zengin, şöyle devam etti:

"Türkiye adım adım gerçekten seçilenlerin iktidar olması konusunda inanılmaz bir yol aldı. Türkiye'nin siyasal hayatına baktığımızda AK Parti, Türkiye siyasal hayatına milleti arkasına alarak bir istikrar kazandırdı.

15 Temmuz'da bizim direncimizi ortaya koyan şey, AK Parti'nin milletle kurmuş olduğu ilişki, hukuk bu direnci ortaya koydu. İnsanların kendilerindeki o özgüven, demokrasiye duyduğu özgüven, milletin kucaklaşmasına ve Türkiye'de artık başka bir yapının onlar adına karar vermesine insanımız müsaade vermedi. İnsanlarımız çıplak elleriyle bu müdahaleyi durdurmuş oldu."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar