AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, Kahramanmaraş'ta huzurevini ziyaret etti Açıklaması
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AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, Kahramanmaraş'ta huzurevini ziyaret etti Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, Kahramanmaraş'ta huzurevini ziyaret etti Açıklaması
Anadolu Ajansı / İzzet Mazı - Haberler | Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Hatırlayın pandemi döneminde birçok ülkede yaşlılar huzurevlerinde ölüme terk edildi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Hatırlayın pandemi döneminde birçok ülkede yaşlılar huzurevlerinde ölüme terk edildi. Birçok ülkede insanlar huzurevlerinde unutuldular. Ama Türkiye'de biz, 'Önce büyüklerimiz.' dedik." dedi.

Ünal, bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kahramanmaraş'ta Şehit Hakan Duygal Huzurevi'ni ziyaret etti.

Huzurevi girişinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya tarafından karşılanan Ünal ve beraberindekiler, çalışanlardan bilgi alarak huzurevi sakinleriyle tek tek bayramlaştı.

Bayramlaşmanın ardından birçok ünlü sanatçının arkasında gitar çalan ve vokalistlik yapan 70 yaşındaki huzurevi sakini Neşat Dinçer, mini konser verdi.

Ünal, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yıllarca ülkesine ve çevresine hizmet etmiş bireylerle bir arada olmanın sevincini yaşadığını belirtti.

Bu tarz yerlerde çalışanların vicdanının, merhametinin, iyilik duygusunun ve şefkatinin her şeyin üzerinde olması gerektiğini ifade eden Ünal, insana hele de yaşlı bireylere hizmet etmenin çok önemli olduğunu söyledi.

Huzurevi sakinlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok özel muhabbet sunduklarını anlatan Ünal, "Çünkü bu ülkede insana değer verilmediği günleri yaşadık. Yani insanımızın hastanelerde rehin kaldığı günleri yaşadık. İnsanımızın hastane önlerinde ölümlerine şahit olduk. Bırakın huzurevlerini maalesef insana yetirince kıymet verilmeyen günleri gördük." diye konuştu.

Ünal, sohbet ettiği huzurevi sakinleriyle yaptığı sohbette kendisine "Biz ilk aşılananlardanız burada o kadar iyi korunduk ki, salgın döneminde hiçbirimiz hastalanmadık. Yani devletimiz en çok şefkati ve ilgiyi bize gösterdi." dediğini aktardı.

Bu durumun Türk kültürünün bir parçası olduğuna işaret eden Ünal, şunları kaydetti:

"Bu da bizim medeniyetimizin ayrıcalığını ortaya koyuyor. Hatırlayın pandemi döneminde birçok ülkede yaşlılar huzurevlerinde ölüme terk edildi. Birçok ülkede insanlar huzurevlerinde unutuldular. Ama Türkiye'de biz, 'Önce büyüklerimiz.' dedik. Önce büyüklerimizin sağlığını sıhhatini koruyalım niye çünkü büyüğü olmayanın küçüğü olmaz. Bizim kültürümüzde büyüğü küçüğü bilmek öncelikle adap bilmek, yol bilmek, yordam bilmekle ilgilidir."

Ziyarete, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ve Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

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