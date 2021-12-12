AK Parti Grup Başkanvekili Ünal'dan 'Barınamıyoruz Hareketi'ne ilişkin açıklama - Haberler
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AK Parti Grup Başkanvekili Ünal'dan 'Barınamıyoruz Hareketi'ne ilişkin açıklama

AK Parti Grup Başkanvekili Ünal'dan 'Barınamıyoruz Hareketi'ne ilişkin açıklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, 'Barınamıyoruz Hareketi' olayına ilişkin, "Araçta bulunan şahısların araç şoförünü darp etmesi ve araçtan inerek yolu trafiğe kapatmaları neticesinde savcı talimatıyla toplam 12 şahsa yakalama işlemi yapılmıştır" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, 'Barınamıyoruz Hareketi' olayına ilişkin, "Araçta bulunan şahısların araç şoförünü darp etmesi ve araçtan inerek yolu trafiğe kapatmaları neticesinde savcı talimatıyla toplam 12 şahsa yakalama işlemi yapılmıştır" dedi.

Ünal, TBMM Genel Kurulu'nda 'Barınamıyoruz Hareketi'ne ilişkin açıklama yaptı. Ünal, "Burada 40 öğrencinin gözaltıyla ilgili bir husus paylaşıldı. Biz de hemen bu konuda bu yasaları uygulamakla görevli olan kolluk, emniyet, savcılık bunlardan hemen bilgi istedik. Ben hemen yüce Meclisle bu bilgiyi paylaşmak istiyorum. Şimdi 'Barınamıyoruz Hareketi' 12 Aralık 2021 günü sosyal medyada toplantı çağrısı yapmış, valilikte bununla ilgili yasaklama kararı getirmiş" ifadelerini kullandı.

Ünal, şöyle konuştu:

"Yasaklama kararına rağmen 12/12/2021 günü saat 09.30 sıralarında söz konusu etkinliğe İzmir ilinden katılanların bulunduğu araç Eskişehir yolu Maliye uygulama noktasında durdurulmuş ve şahıslar müzakere yoluyla İzmir iline dönmeye ikna edilmiş ve yasaklama kendilerine hatırlatılmış ancak İzmir istikametine doğru dönüş yoluna geçtiği esnada araçta bulunan şahısların araç şoförünü darp etmesi ve araçtan inerek yolu trafiğe kapatmaları neticesinde savcı talimatıyla toplam 12 şahsa yakalama işlemi yapılmıştır. Şimdi, burada eğer hukuk devletinden bahsediyorsak ve hukukun önünde herkesin eşit olduğunu söylüyorsak, burada savcının kararını uygulayan kolluğa dönük herhalde bir suçlama getirmemiz söz konusu olamaz. Burada bizi öğrencilere karşı baskı yapan totaliter bir yaklaşım suçlaması uğruna hukuk devletini katletmeye ve beraati zimmet asıldır evet ama öncelikli olarak bu hukuki ve yargı sürecini de takip ederek kendi devletimize, kolluğumuza, yargımıza güvenerek doğru bilgiyi alıp insanlarımıza doğru bilgi edinme hakkını sunmamız gerekiyor." - ANKARA

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