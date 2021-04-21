AK Parti Grup Başkanvekili Turan: "Türkiye'de FETÖ'yü yok eden Cumhur İttifakı'dır. Türkiye'de FETÖ'yü mahveden AK Parti'nin kararlı duruşudur"
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AK Parti Grup Başkanvekili Turan: "Türkiye'de FETÖ'yü yok eden Cumhur İttifakı'dır. Türkiye'de FETÖ'yü mahveden AK Parti'nin kararlı duruşudur"

AK Parti Grup Başkanvekili Turan: 'Türkiye'de FETÖ'yü yok eden Cumhur İttifakı'dır. Türkiye'de FETÖ'yü mahveden AK Parti'nin kararlı duruşudur'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AK Parti Grup başkanvekili Bülent Turan, "Türkiye'de FETÖ'yü yok eden Cumhur İttifakı'dır.

AK Parti Grup başkanvekili Bülent Turan, "Türkiye'de FETÖ'yü yok eden Cumhur İttifakı'dır. Türkiye'de FETÖ'yü mahveden AK Parti'nin kararlı duruşudur" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda 'terör' tartışması yaşandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya milletvekili Veli Ağbaba, Malatya Yeşilyurt'tan 45 kişilik bir kafileden 43 kişinin Almanya'dan geri dönmediğine dikkat çekti. Ağbaba, pasaportun bir ülkenin namusu olduğunu belirterek, pasaportun gelişi güzel dağıtılamayacağını ifade etti. Ağbaba, İçişleri Bakanı Soylu'dan bahsetmesi üzerine AK Parti milletvekilleri Soylu'nun terörle mücadele ettiğini söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise Ağbaba'yı konuşmasından dolayı eleştirdi. Turan, "Türkiye'de FETÖ'yü yok eden Cumhur İttifakı'dır. Türkiye'de FETÖ'yü mahveden AK Parti'nin kararlı duruşudur. Ama ilaveten söyleyeyim; 12 yaşında Tayyip Erdoğan'ı tanıdım, bilfiil yanından ayrılmadım Sayın Başkanım. Ne FETÖ'süymüş, kendisine baksın" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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