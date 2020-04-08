AK Parti Grup Başkanvekili Turan: "(Sağlıkta şiddetin engellenmesi) İnfaz yasasının son maddesine...
Soru soran basın mensubu AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın konuşması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM'de gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
08.04.2020 16:15 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:22
Soru soran basın mensubu
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın konuşması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM'de gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. (2)
Kaynak: AA