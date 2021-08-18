AK Parti'li Turan: Türkiye'yi büyütmeye devam edeceğiz
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AK Parti'li Turan: Türkiye'yi büyütmeye devam edeceğiz

AK Parti'li Turan: Türkiye'yi büyütmeye devam edeceğiz
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, "Milletimizden aldığımız güçle Türkiye'yi büyütmeye devam edeceğiz.

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, "Milletimizden aldığımız güçle Türkiye'yi büyütmeye devam edeceğiz. Türkiye'yi geleceğe taşıyacak konularda kararlı irade var. 84 milyon için ülkemiz için çocuklarımız için sorumluluklarımız büyük" dedi. 

AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Merkez İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi. Ziyarette AK Parti Çanakkale İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Merkez İlçe Koordinatörü Ethem Hırçın, AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek, Yönetim Kurulu üyeleri de hazır bulundu. AK Parti'li Turan, partililerle teşkilat çalışmalarını değerlendirdi. Gündeme ilişkin açıklamalarda da bulunan Turan, şöyle konuştu: "Milletimizden aldığımız güçle Türkiye'yi büyütmeye devam edeceğiz. 84 milyon olarak en büyük zenginliğimiz; birlik, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz. Türkiye'yi en üst liglere hep birlikte taşımaya devam edeceğiz. Kabil Havalimanı'nda tüylerimizi ürperten görüntüleri gördük. Kendi ülkesinden kaçmak zorunda kalan insanların yaşadığı dramın kısa bir özeti o görüntüler. Asıl tartışılması gereken ise 20 yıldır ülkede barış, huzur ve güven için konumlandığını söyleyenlerin hali. İnsanlık bu sistemi, bu utanç görüntülerini hak etmiyor. Dünya 5'ten büyük olmalı. Türkiye, önemli, güçlü bir aktör. Joe Biden'ın sözde soykırım çıkışını, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığından duyulan rahatsızlıkları gördük. Adeta ülkemizi kıskaca alarak, her şeye 'evet' diyen eski Türkiye'ye dönülsün istiyorlar. Milletimizle beraber inandığımız yoldan dönmeyeceğiz. Egemenlik haklarını savunan, teröre geçit vermeyen, yerli ve milli üretime odaklanmış Türkiye'yi geleceğe taşıyacak konularda kararlı bir irade var. 84 milyon için ülkemiz için çocuklarımız için sorumluluklarımız büyük. Çanakkale'mizde de hemşehrilerimizi yatırımlarla hizmetlerle buluşturmaya devam ediyoruz, devam etmeliyiz. Salgın şartlarında dahi yatırımlara ve projelere devam eden bir Türkiye var. Aşılamada 86 milyon doza ulaştık. Dün Cumhurbaşkanı'mız 26 yeni fabrikanın daha açılışını yaptı. Savunma sanayisinde yüzde 80'e varan yerlilik oranıyla adeta devrim yaşanıyor. Her geçen gün yeni adımlar atılıyor. Pakistan'a ihraç edeceğimiz 4 MİLGEM korvetinin ilki 2 gün önce denize indirildi. Yine ilk açık deniz karakol gemimizin sac kaynağı gerçekleştirildi. Ekonomide salgının olumsuz etkilerini en aza indirmek için adımlar atılıyor. Rekor ihracat rakamları bu kararlılığın sonucu. Son 12 aylık ihracatımız, 201,5 milyar dolara yükselerek Cumhuriyet tarihimizin zirvesine çıkmış oldu."


AK Parti'li Turan: Türkiye'yi büyütmeye devam edeceğiz
AK Parti'li Turan: Türkiye'yi büyütmeye devam edeceğiz
AK Parti'li Turan: Türkiye'yi büyütmeye devam edeceğiz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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