AK Parti Grup Başkanvekili Turan: "Kıbrıs bizim milli davamızdır, kırmızı çizgimizdir"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "KKTC'de CTP ve TDP'nin kendilerince boykotu, misafirperverlikten, devlet adabından ve siyasi kültürden çok uzak bir harekettir.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "KKTC'de CTP ve TDP'nin kendilerince boykotu, misafirperverlikten, devlet adabından ve siyasi kültürden çok uzak bir harekettir. Kıbrıs bizim milli davamızdır, kırmızı çizgimizdir" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "KKTC'de CTP ve TDP'nin kendilerince boykotu, misafirperverlikten, devlet adabından ve siyasi kültürden çok uzak bir harekettir. Kıbrıs ile Türkiye arasındaki tarihi derinlikten, siyasi ilişkiden bihaber vizyonsuz olduklarının resmidir. Kıbrıs bizim milli davamızdır, kırmızı çizgimizdir. Bu yakışıksız tavır Kıbrıs davasına gönül verenleri üzmüş; Kıbrıs üzerinde emelleri olanları sevindirmiştir. Bu tarihi ziyaretin kimleri kaygılandırdığı, rahatsız ettiği ortada. Bu ucuz zihniyete inat kardeşliğimiz baki olacak" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı