AK Parti Grup Başkanvekili Turan Hastaları Ziyaret Etti

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesindeki hastaları ziyaret etti.

Hastalara "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Turan, acil serviste görev yapan doktorlarla görüştü.

Daha sonra geçen kasım ayında Çan ilçesindeki 18 Mart Termik Santrali'nde meydana gelen patlama da ağır yaralanan Onur Terzi'yi ziyaret eden Turan, Terzi'nin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Turan, yaptığı açıklamada, Çanakkale'de de çeşitli ziyaretler ve programlar gerçekleştirdiğini söyledi.

Ziyarette Turan'a İl Sağlık Müdürü Ali Taşçı ve Hastane Müdürü Ufuk Tali de eşlik etti.

Kaynak: AA