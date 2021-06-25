AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan okul müjdesi

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Biga ve Çan ilçelerine 4 okul yapılacağının müjdesini verdi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Biga ve Çan ilçelerine 4 okul yapılacağının müjdesini verdi.

Yatırım ve hizmet denilince akla AK Parti'nin geldiğini vurgulayan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "Çocuklarımız ve gençlerimiz bizim geleceğimiz. Onların en iyi şekilde eğitim ve öğretimlerini sürdürmeleri bizim için çok önemli. Özellikle son 19 yılda eğitim alanında yaptığımız reformlar ve yapılan yatırımlar ile birlikte öğrencilerimiz konforlu şekilde eğitim ve öğretim görme imkanına kavuştular. Çanakkale'mizin 1. derece deprem kuşağında yer almasından dolayı, 2018 yılında yaptırılan deprem tahkikleri sonucunda yıkımına karar verilen okullardan 7 tanesi TOKİ tarafından yaptırılacak. Bu okullardan 4 tanesinin ihalesi 30.06.2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Biga ilçemizde Cumhuriyet İlkokulu ve Cumhuriyet Ortaokulu, 2 Adet 16 derslikli eğitim binası; Çan ilçemizde Osman Çaneri İlkokulu ve İstiklal İlkokulu, 2 adet 12 derslikli eğitim binası inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi yapılacak. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ile birlikte takip ettiğimiz bir konuydu. Okullarımızın şimdiden sevgili öğrencilerimize, değerli öğretmenlerimize ve şehrimize hayırlı olmasına diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı