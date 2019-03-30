AK Parti Grup Başkanvekili Turan: "Daha Çok Çalışacağız, Daha Çok Üreteceğiz"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Biz biliyoruz ki asfaltı altından döksek, kaldırımı gümüşten yapsak yüzümüz gülmüyorsa, halkımıza tepeden bakıyorsak, onların derdinde sıkıntısında burada değilsek hiç kıymeti yok." dedi.

Turan, Gelibolu'nun Kavak ve Evreşe beldelerinde partiler ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Daha sonra Gazi Süleyman Paşa Mahallesi'nde düzenlenen açık hava mitingine katılan Turan, burada yaptığı konuşmada, Gelibolu'nun tarihi ve coğrafi anlamda önemli bir bölge olduğunu söyledi.

Turan, AK Parti'nin diğer partilerden farklı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Biz biliyoruz ki asfaltı altından döksek, kaldırımı gümüşten yapsak yüzümüz gülmüyorsa halkımıza tepeden bakıyorsak, onların derdinde sıkıntısında burada değilsek hiç kıymeti yok. Bizim bu coğrafyaya borcumuz var. Biz bu topraklarda gazi verdik, şehitler verdik. Cumhuriyetimizin ön sözü Gelibolu'dur. Dünyada adı olan bir coğrafyanın hizmetleri böyle mi olması lazım?"

Gelibolu'nun doğal güzelliklerini anlatan Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu güzel memleket sahiliyle, tarımıyla, turizmiyle ayağa kalkmalı. Atatürk bu topraklarda gazi olurken, yüz binlerce insan bu topraklarda şehit olurken, egemenlik kayıtsız şartsız milletin olsun diye bedel ödedi. O yüzden çalışmayarak, üretmeyerek onlara layık olmayız. Biz daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz. çünkü bizim şehitlere, gazilere borcumuz var. Ne kadar çalışırsak çalışalım bir tek şehidimizin, gazimizin bir tek saçının telini, hakkını ödeyemeyiz."

Kaynak: AA