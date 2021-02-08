AK Parti Grup Başkanvekili Turan: "Muharrem İnce'nin CHP'den ayrılmış olması, olmaması bizim meselemiz değil"
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AK Parti Grup Başkanvekili Turan: "Muharrem İnce'nin CHP'den ayrılmış olması, olmaması bizim meselemiz değil"

08.02.2021 16:08 | Son Güncelleme: 08.02.2021 16:29

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın düzenlediği basın toplantısı AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın açıklaması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın düzenlediği basın toplantısı

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın açıklaması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (4)

AK Parti Grup Başkanvekili Turan: 'Muharrem İnce'nin CHP'den ayrılmış olması, olmaması bizim meselemiz değil'
AK Parti Grup Başkanvekili Turan: 'Muharrem İnce'nin CHP'den ayrılmış olması, olmaması bizim meselemiz değil'
AK Parti Grup Başkanvekili Turan: 'Muharrem İnce'nin CHP'den ayrılmış olması, olmaması bizim meselemiz değil'
AK Parti Grup Başkanvekili Turan: 'Muharrem İnce'nin CHP'den ayrılmış olması, olmaması bizim meselemiz değil'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey

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