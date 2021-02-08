AK Parti Grup Başkanvekili Turan: "Muharrem İnce'nin CHP'den ayrılmış olması, olmaması bizim meselemiz değil"
08.02.2021 16:08 | Son Güncelleme: 08.02.2021 16:29
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın düzenlediği basın toplantısı AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın açıklaması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın düzenlediği basın toplantısı
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın açıklaması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (4)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey