AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Çanakkale'de göletlerin balıklandırılması etkinliğine katıldı Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale'deki 10 gölete 250 bin sazan yavrusu bırakıldığını, buna ilave olarak gelecek hafta 150 bin balığın daha salınacağını bildirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale'deki 10 gölete 250 bin sazan yavrusu bırakıldığını, buna ilave olarak gelecek hafta 150 bin balığın daha salınacağını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında merkeze bağlı Aşağıokçular köyünde etkinlik düzenlendi.

Turan, törende yaptığı konuşmada, bir marka kent olan Çanakkale'nin daha da gelişmesi için her alanda iş yapmayı, her alanı büyütmeyi görev bildiklerin söyledi.

Çanakkale'nin ormanlarının, sahillerinin, tarihinin, sanayisinin ayrı güzelliklere sahip olduğunu vurgulayan Turan, şöyle devam etti:

"Balıkçılığımız da iddialı olduğumuz ayrı bir alan. Her bölgemizde balıkçılık için farklılıklar yapılır ama Çanakkale'miz, Türkiye'nin ikinci uzun sahiline sahip. Toplam 671 kilometre gibi uzun bir sahile sahip kıymetli bir balıkçılık kenti. Bu 671 kilometre içinde çok farklı alanlarda adımlar atılmış şimdiye kadar. 821 amatör balıkçımız var, 23 su ürünleri üretim tesisimiz var. 2021 yılı içinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz öncülüğünde 3 ayrı tesise izin verildi. Bu sayının artacağına eminiz, hep beraber destek veriyoruz. 2003 yılında balıkçılığımız özellikle destekleme alanı kapsamına alındı. Ziraat Bankası, Tarım Kredi gibi bazı kurumlarımız da balıkçılarımıza çok düşük faizli kredilerde imkanlar sağlanmaya başladı."

Turan, yaptıkları çalışmalarla, Türkiye'de balık üretiminde artış elde edildiğine dikkati çekti.

Türkiye'nin deniz ürünleri ihracatının 855 milyon dolar gibi yüksek bir seviyeye çıktığını dile getiren Turan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Su kaynaklarını balıklandırma kapsamında tüm Türkiye'de Tarım ve Orman Bakanlığımız, Çanakkale'de aynı şekilde büyük bir kampanya başlattı. Çanakkale'mizde 10 farklı gölete 250 bin sazan yavrusu bırakıyoruz. Bu büyük bir sayı. Haftaya tekrar 150 bin civarında balık bırakılarak 400 binden fazla balığımızın bu göletlerimizde olması imkanı sağlanacak. Seneye bu sayıyı daha da artırmayı, milyonlara varan sayıda küçük balığımızı göletlere atarak, onları büyüterek hem balıkçılığımızın hem köylerimizin keyfini geri getirmek istiyoruz. Devlet Su İşleri ile beraber, Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzle beraber bu işi takip ediyoruz. Bir derdimiz var; istiyoruz ki şehrimiz daha da kalkınsın, köylümüz daha da kalkınsın. Sadece denizlerimiz değil bu tarz barajlarımız, göletlerimiz balıkla buluşsun balıkçılığın önü açılmış olsun."

Balıkların göletlere bırakılmasıyla sona eren törene, Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem Karadağ, Çanakkale Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya, sektör temsilcileri, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Özçetin