AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Çanakkale'de

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin, "Kazandığımız yerlerde hemşehrilerimizin güvenini boşa çıkarmamaya gayret göstereceğiz. Kaybettiğimiz yerlerde ise nerede hata yaptığımıza dönüp bakacağız." dedi.

Turan, Çanakkale'de partisinden belediye başkanlığına seçilenler ve seçilemeyen adaylar ile Lapseki Belediyesi ek binasında bir araya geldi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Feyzullah Kıyıklık'ın da katıldığı toplantıda konuşan Turan, seçim sürecinde yapılan çalışmalarda gösterilen gayretten ötürü tüm AK Parti ailesine teşekkür etti.

Turan, "Kazandığımız yerlerde hemşehrilerimizin güvenini boşa çıkarmamaya gayret göstereceğiz. Kaybettiğimiz yerlerde ise nerede hata yaptığımıza dönüp bakacağız. Biz bu şehre sevdalıyız, bu topraklara vefa ve hizmet borcumuz var. Önümüzdeki yılları iyi değerlendireceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA