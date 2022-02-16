AK Parti Grup Başkanvekili Turan: "Bu millet kimin Kürt'le, kimin Türk'le dost olduğunu, kimin teröristle mücadele ettiğini bilir"

Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, HDP Diyarbakır milletvekili Hişyar Özsoy'un iddiaları üzerine "Bu millet kimin Kürt'le, kimin Türk'le dost olduğunu, kimin teröristle mücadele ettiğini bilir" dedi. MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül ise Özsoy'un konuşmasının saptırma ve provokatif olduğunu belirterek "Bu, terör örgütlerinin iddiası. Bununla alakalı olarak ispatı olan çıksın" diye konuştu.

HDP Diyarbakır milletvekili Hişyar Özsoy, Türk savaş uçaklarının 1 Şubat tarihinde Irak'ta Mahmur ve Şengal, Suriye'de de Derik bölgelerine çok kapsamlı bir hava saldırısı düzenlediğini iddia etti. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Özsoy'un ısrarla hükümetin Kürtleri bombaladığı ifadelerini kullandığını belirterek, "Bu millet kimin Kürtle, kimin Türkle dost olduğunu, kimin teröristle mücadele ettiğini bilir. IŞİD'le en çok mücadele eden biziz. Ama bu dilin ne Kürde ne Türke faydası yoktur Sayın Başkan" ifadelerini kullandı.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Özsoy'un konuşmasının saptırma ve provokatif olduğunu belirterek, "Ne münasebet Türkiye'nin 5 kilometre ötesinde bu oldu diye Türkiye'yi ilzam edecek şekilde, soru işaretleri şekilde konuşmak? Bu, terör örgütlerinin iddiası. Bununla alakalı olarak ispatı olan çıksın, Bağdadi için de Kureyşi için de. Şimdi, burada manidar bir şey var. Bu spekülasyonlar yapılıyor da Türkiye'nin bu noktadaki mücadelesi, Fırat Kalkanı Harekatı'nda 4 bine yakın DEAŞ'lıyla göğüs göğse çarpışarak onları etkisiz hale getirdiği niye konuşulmuyor" şeklinde konuştu. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Politika