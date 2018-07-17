AK Parti Grup Başkanvekili Turan: "(Bedelli) 25 Yaş, 15 Bin TL Öngörüsüyle Beraber 25 Günlük Bir...

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bedelli askerlikle ilgili olarak, "25 yaş 15 bin TL öngörüsüyle beraber 25 günlük bir askerlik hizmeti öngörülüyor" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, TBMM'de gazetecilere açıklama yaptı. Turan, OHAL teklifine ilişkin eleştirilere cevap vererek, CHP'li yetkililerin çok sert eleştiriler yönelttiklerini ifade etti. Turan, "Metni daha görmeden, okumadan, incelemeden eleştirmeye başladıklarını gördük. Muhalefet iktidarın yaptığı her şeye 'hayır' demek değildir. Muhalefet 81 milyonu ilgilendiren konularda beraber aynı heyecanı duymaktır, yanlışımıza 'yanlış' derken, doğrumuza 'doğru' denmesi gerekir diye düşünüyorum. Özellikle gördük ki terörle mücadele için verilen 28 maddelik kanun teklifimiz Olağanüstü Hal'in kalıcı hale gelmesi, Olağanüstü Hal'in devamı gibi yorumlandı. Bu çok haksız, yersiz bir yaklaşım olur" ifadelerini kullandı.

Yargının daha rahat hareket etmesi gerektiğini söyleyen Turan, "CHP'nin zaman zaman 'iktidarın terörle mücadelede yanındayız' diyor ama kanun teklifi geldiğinde ipe unu seriyor" şeklinde konuştu.

Bedelli askerlikle ilgili olarak Turan, "Sağlık Bakanlığımızın sağlık turizmini geliştirmek için ısrarla teklif ettiği birkaç madde var. Onun dışında Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yasa dışı bahislerle mücadele için yasamız var. Bunları bir araya getirdiğimizde Plan ve Bütçe Komisyonumuzda görüşme imkanı hasıl oldu. Dolayısıyla Ekim ayında Meclisin açıldığı ilk günlerde gündeme geleceğini düşündüğümüz bedelli askerlikte gençlerimizin beklentileri doğrultusunda bu yasaya ekleme kararı aldık. Bugün birkaç saat içerisinde Meclisimize, Plan ve Bütçe Komisyonu'na gönderiyoruz" diye konuştu.

Askerlikle ilgili olarak Turan, "İstiyoruz ki Türkiye'de profesyonel askerliğe geçiş için adım olsun. Türkiye'de bedelli talep eden yasalar değil, kendi içerisinde yürüyen bir sistem olsun" ifadelerini kullandı.

Bedelli askerlikle ilgili olarak Turan, "25 yaş 15 bin TL öngörüsüyle beraber 25 günlük bir askerlik hizmeti öngörülüyor" dedi. - ANKARA