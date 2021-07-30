AK Parti Grup Başkanvekili Turan, başpehlivan Feyzullah Aktürk'ü altınla ödüllendirdi

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son 4'e kalarak başpehlivan olan Lapseki İlçe Belediyesinin lisanslı sporcusu Feyzullah Aktürk'ü başarı ve gayretlerinden dolayı altınla ödüllendirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son 4'e kalarak başpehlivan olan Lapseki İlçe Belediyesinin lisanslı sporcusu Feyzullah Aktürk'ü başarı ve gayretlerinden dolayı altınla ödüllendirdi.

Lapseki İlçe Belediyesinin sporcu olan Aktürk ile başkanlık makamında görüşen Turan, yaptığı konuşmada milli güreşçinin Kırkpınar'da büyük bir başarı sağladığını belirterek, Feyzullah Aktürk'ü bu başarısından dolayı tebrik etti.

Aktürk'ün daha da fazla başarılara imza atacağı düşüncesinde olduklarını kaydeden Turan, "Feyzullah kardeşimiz son dönemdeki büyük başarısıyla hem dünya şampiyonasında hem Kırkpınar'da adından güzel bahsettirdi. Bize bu gururu beraberce yaşattı. Herkes Feyzullah hakkında sorular soruyor, mesajlar geliyor. Burada olmamızın en büyük nedeni Feyzullah kardeşimizin yeni dönem sözleşmesini yapmak. Biz, Feyzullah kardeşimizin bundan sonraki güreş hayatında spor müsabakalarında kazasız belasız başarı dolu bir ömür niyaz ediyoruz." diye konuştu.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz da Aktürk ile olan sözleşmelerini 2024 yılına kadar uzattıklarını belirtti.

Spora ve gençlere verdikleri desteğe devam ettiklerini dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Feyzullah kardeşim yaklaşık 2 yıldır bizimle birlikteydi, çok başarılı bir dönem geçirdik. Önümüzdeki 3 yılda daha da başarılı olacağımızı düşünüyorum. İnşallah hedeflerimiz doğrultusunda, Feyzullah Aktürk kardeşimizin emeğiyle Avrupa ve dünya şampiyonluklarını Lapseki'ye getireceğiz."

Törene, başarılı sporcunun antrenörü Halil Pulat, AK Parti İlçe Başkanı Namık Ergin, MHP İlçe Başkanı Hüseyin Doğan ile belediye meclis üyeleri ve il genel meclis üyeleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Özçetin