AK Parti Grup Başkanvekili Turan, AYM'nin infaz düzenlemesine ilişkin kararını değerlendirdi...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, AYM'nin infaz düzenlemesine ilişkin kararını değerlendirdi...

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, infaz paketi hazırlanırken, tüm paydaşların görüşlerinin alındığını, toplum vicdanını yaralamayacak bir hassasiyetle çalışıldığını belirterek, "İnfaz düzenlemesinin iptalinin kime ne faydası var?

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, AYM'nin infaz düzenlemesine ilişkin kararını değerlendirdi...
17.07.2020 20:45 | Son Güncelleme: 17.07.2020 21:03

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, infaz paketi hazırlanırken, tüm paydaşların görüşlerinin alındığını, toplum vicdanını yaralamayacak bir hassasiyetle çalışıldığını belirterek, "İnfaz düzenlemesinin iptalinin kime ne faydası var? Eğer bu düzenlemeden Demirtaş yararlanmış olsaydı, terör suçluları yararlanmış olsaydı, CHP bu adımı atar mıydı, AYM'ye gider miydi?" dedi.

Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun, CHP'nin, infaz düzenlemesinin "şekil yönünden" iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yaptığı başvuruyu oy çokluğuyla reddetmesini değerlendirdi.

CHP'nin, attığı adımlarla, belirlediği politikalarla Türkiye'yi geriye götürmek derdinde olduğunu, her durumu yurt dışına şikayet etmeyi, her konuyu Anayasa Mahkemesine (AYM) götürmeyi görev bildiğini söyleyen Turan, CHP'nin sürekli bu tarz konularla ülke gündemini meşgul etiğini ve bu konuda adeta bir sekretarya hizmeti sunduğunu belirtti.

Turan, 90 yıllık bir partinin geldiği noktanın bu olmaması gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"CHP, daha ciddi konularla ülkeye ve millete katkı sağlamalı. Her alanda olduğu gibi yargı alanında da reformlar yapıyoruz. Reform niteliğinde düzenlemeler ile Kovid-19 tedbirlerini de içeren infaz paketi bu anlayışla yapıldı. Kanun; infaz kurumlarında geçirilmesi gereken süreler, açık cezaevindeki hükümlülerin izin düzenlemesi ve kadın, yaşlı, çocuklar için iyileştirmeler gibi önemli düzenlemeler içeriyor. Toplum vicdanını yaralayan, bizim de kırmızı çizgimiz olan terör, uyuşturucu ve cinsel suçlar kapsam dışına alınmıştı. Toplumun önemli bir kesiminin beklentisi olan bu kanunla, pandemi sürecinde önemli bir adım atıldı. İnfaz paketi hazırlanırken, tüm paydaşların görüşleri alınarak, toplum vicdanını yaralamayacak bir hassasiyetle çalışıldı. İnfaz düzenlemesinin iptalinin kime ne faydası var? Eğer bu düzenlemeden Demirtaş yararlanmış olsaydı, terör suçluları yararlanmış olsaydı, CHP bu adımı atar mıydı, AYM'ye gider miydi? Ama CHP'nin heybesinde millete hizmet etmek anlayışı yok. CHP'nin heybesinde kaos var, kriz var, duvar örme var. AYM'nin bu kararı ile bu tartışma kapandı ve bu konu da geride kaldı."

CHP, AYM'ye yaptığı başvuruda, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un "şekil bakımından iptali ve yürürlüğünün durdurulmasına" karar verilmesini istemişti.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak Güncel
Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak
Son Dakika: Türkiye'de 17 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 926 yeni vaka tespit edildi Güncel
Son Dakika: Türkiye'de 17 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 926 yeni vaka tespit edildi
15 Temmuz gecesi 'Yönetime el koyduk' mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu Magazin
15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı Güncel
Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı
Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir Güncel
Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm 3. Sayfa
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm
Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı
Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı
Mansur Yavaş, 'torpille' belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı
Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı
Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı
Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı
Polis operasyonunda mutfak tezgahının içindeki gizli bölmede yakalanan kadın, 'Size şaka yaptık' dedi
Polis operasyonunda mutfak tezgahının içindeki gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi
İmamoğlu, seçim vaadini hayata geçirdi! İstanbul'da 4 yaş ve altında çocuğu olan annelere ulaşım ücretsiz oldu
İmamoğlu, seçim vaadini hayata geçirdi! İstanbul'da 4 yaş ve altında çocuğu olan annelere ulaşım ücretsiz oldu
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
İzmir'de koronavirüse rağmen otel rezidansında parti 25 kişiye 78 bin lira ceza kesildi
İzmir'de koronavirüse rağmen otel rezidansında parti 25 kişiye 78 bin lira ceza kesildi
Maske takmayanların kesinlikle okuması gereken haber! Aydın'da maske cezası yiyen şahsın 1 gün sonra korona testi pozitif çıktı
Maske takmayanların kesinlikle okuması gereken haber! Aydın'da maske cezası yiyen şahsın 1 gün sonra korona testi pozitif çıktı
'15 Temmuz gecesi tehdit edildim' diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
"15 Temmuz gecesi tehdit edildim" diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
Lavaşa sarılı 500 gram esrar ele geçirildi! 3 kişi gözaltına alındı
Lavaşa sarılı 500 gram esrar ele geçirildi! 3 kişi gözaltına alındı
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
Elazığ depremini bilen Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz
Elazığ depremini bilen Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz
Darbedilerek yol kenarına atılan baygın kadını vatandaşlar buldu
Darbedilerek yol kenarına atılan baygın kadını vatandaşlar buldu
Özel harekatçı olmak için dövmelerini sildirmeye giden gencin cildi çürümeye başladı
Özel harekatçı olmak için dövmelerini sildirmeye giden gencin cildi çürümeye başladı
CHP, emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 1500 liraya çıkarılmasını teklif etti
CHP, emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 1500 liraya çıkarılmasını teklif etti
Son 10 yılın en büyük banka dolandırıcılığı: 1.5 milyarlık organize vurgun
Son 10 yılın en büyük banka dolandırıcılığı: 1.5 milyarlık organize vurgun
Didem Soydan'dan kız arkadaşıyla güneşlendiği fotoğrafa ilginç not: Mutlu eş, mutlu hayat
Didem Soydan'dan kız arkadaşıyla güneşlendiği fotoğrafa ilginç not: Mutlu eş, mutlu hayat
G.Saray'ın da istediği Artem Dzyuba'nın menajeri: Dzyuba, F.Bahçe'ye gitmeyi düşünmüyor
G.Saray'ın da istediği Artem Dzyuba'nın menajeri: Dzyuba, F.Bahçe'ye gitmeyi düşünmüyor
Genelev kraliçesi Matild Manukyan'ın saymakla bitmeyen mirasında mahkemeye yeni başvuru
Genelev kraliçesi Matild Manukyan'ın saymakla bitmeyen mirasında mahkemeye yeni başvuru
Eski Chelsea'li Essien Azerbaycan'a destek verdi: Şehitler ölmez vatan bölünmez
Eski Chelsea'li Essien Azerbaycan'a destek verdi: Şehitler ölmez vatan bölünmez
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Celal Adan Engin Altay Hüseyin Filiz Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ozan Güven Dilan Çıtak Cansu Tosun Selçuk Yöntem
Spor Fatih Terim Ünal Karaman Malcolm Thomas İbrahim Üzülmez Robert Prosinecki
Daha Fazla Tbmm Adana Ankara 15 Temmuz
Şu an buradasınız: AK Parti Grup Başkanvekili Turan, AYM'nin infaz düzenlemesine ilişkin kararını değerlendirdi... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.7.2020 21:35:04. #1.15#
title