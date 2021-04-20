AK Parti Grup Başkanvekili Turan: "AK Parti Grubu olarak, Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır arasında dostluk grubu oluşturulmasına ilişkin teklifimizi...
AK Parti Grup Başkanvekili Turan: "AK Parti Grubu olarak, Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır arasında dostluk grubu oluşturulmasına ilişkin teklifimizi bugün Meclis Başkanlığımıza veriyoruz.
AK Parti Grup Başkanvekili Turan: "AK Parti Grubu olarak, Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır arasında dostluk grubu oluşturulmasına ilişkin teklifimizi bugün Meclis Başkanlığımıza veriyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan