AK Parti Grup Başkanvekili Turan: "AK Parti Grubu olarak, Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır arasında dostluk grubu oluşturulmasına ilişkin teklifimizi...
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AK Parti Grup Başkanvekili Turan: "AK Parti Grubu olarak, Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır arasında dostluk grubu oluşturulmasına ilişkin teklifimizi...

AK Parti Grup Başkanvekili Turan: 'AK Parti Grubu olarak, Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır arasında dostluk grubu oluşturulmasına ilişkin teklifimizi...
Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan - Haberler | Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Turan: "AK Parti Grubu olarak, Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır arasında dostluk grubu oluşturulmasına ilişkin teklifimizi bugün Meclis Başkanlığımıza veriyoruz.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan: "AK Parti Grubu olarak, Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır arasında dostluk grubu oluşturulmasına ilişkin teklifimizi bugün Meclis Başkanlığımıza veriyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan

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