Son dakika haberleri! AK Parti Grup Başkanvekili Turan: "Hükümet taslağı yok mecliste vekillerin teklifleri, çalışmaları var"
01.02.2021 16:38 | Son Güncelleme: 01.02.2021 17:16
Son dakika haberler... AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın konuşması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın konuşması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. (4)
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı