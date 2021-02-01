Son dakika haberleri! AK Parti Grup Başkanvekili Turan: "Hükümet taslağı yok mecliste vekillerin teklifleri, çalışmaları var"
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Son dakika haberleri! AK Parti Grup Başkanvekili Turan: "Hükümet taslağı yok mecliste vekillerin teklifleri, çalışmaları var"

01.02.2021 16:38 | Son Güncelleme: 01.02.2021 17:16

Son dakika haberler... AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın konuşması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın konuşması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. (4)

Son dakika haberleri! AK Parti Grup Başkanvekili Turan: 'Hükümet taslağı yok mecliste vekillerin teklifleri, çalışmaları var'
Son dakika haberleri! AK Parti Grup Başkanvekili Turan: 'Hükümet taslağı yok mecliste vekillerin teklifleri, çalışmaları var'
Son dakika haberleri! AK Parti Grup Başkanvekili Turan: 'Hükümet taslağı yok mecliste vekillerin teklifleri, çalışmaları var'
Son dakika haberleri! AK Parti Grup Başkanvekili Turan: 'Hükümet taslağı yok mecliste vekillerin teklifleri, çalışmaları var'
Son dakika haberleri! AK Parti Grup Başkanvekili Turan: 'Hükümet taslağı yok mecliste vekillerin teklifleri, çalışmaları var'

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı

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