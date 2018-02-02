AK Parti Grup Başkanvekili Turan Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale'nin yatırımdan önemli ölçüde pay aldığını belirtti.

Turan, Bayramiç Belediyesi tarafından yaptırılan 5 bin ton kapasiteli soğuk hava deposu ve tesislerinin açılış töreninde, Çanakkale'nin bir marka kenti olduğunu söyledi.

Kentin her alanda ciddi bir marka değeri olduğunu belirten Turan, "Çanakkale bir tarih, turizm, sanayi ve orman kenti. Artık Çanakkale'nin marka olmasının dışında adım adım yan markaları çıkmaya başladı. Bayramiç, Ezine, Lapseki, Çan, Yenice gibi artık her tarafta Çanakkale'nin alt markaları tekrar ayağa kalkmaya başladı." diye konuştu.

Eskiden "Çanakkale yatırım almıyor" dendiğini anımsatan Turan, şöyle konuştu:

"Çanakkale, yatırımın kralını alıyor daha da çok alacağız ve çalışacağız. Bizim bu millete hizmet borcumuz var. Başka bir derdimiz yok. Makamsa Allah, makamları verdi. Bakınız, Mehmet Akif Ersoy'un evi aslında küçük. Bizler Başbakanımızı illere getiririz ama izah ettik, o da Bayramiç'in meydanına geldi. Neden? Tüm Türkiye duysun ki Mehmet Akif, bizim Bayramiçli hemşehrimizdir. Bu, bizim tarihe saygımız. Bizim 15 sene önce şehitliğimize gelen turist sayısı 300 bindi. Şu anda 3 milyon. Bugün belki 5-10 bin kişi geliyor Mehmet Akif'in evine ama 5-10 sene sonra çevre düzenlemesiyle beraber o bölgenin turistik mekan haline gelmesiyle Bayramiç'in yüzü gülecek."

Turan, soğuk hava deposunun yapımının 150 günde tamamlandığını sözlerine ekledi.

Törene, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Bayramiç Belediye Başkanı Sadettin Arslan, Bayramiç Kaymakamı Ramazan Kendüzler, AK Parti İl Başkanı Yeşim Karadağ ile vatandaşlar katıldı.