AK Parti Grup Başkanvekili Turan Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Bizler, bu topraklarda fitne ekenlere karşı sevgi dikmeye devam edeceğiz. Ölümden beslenenlere karşı hayatı savunacağız." dedi.

Turan, Lapseki'nin Güreci köyünde Orman İşletme Şefliğince düzenlenen fidan dikim töreninde yaptığı konuşmada, Çanakkale'nin çok sayıda özelliği içinde barındıran müstesna bir şehir olduğunu söyledi.

Kentin turizm, tarım ve sanayinin yanı sıra ormancılıkta da marka konuma geldiğini vurgulayan Turan, şöyle konuştu:

"1970'lerde sahil çamı Korsika'dan getirilerek Çanakkale'nin belli bölgelerinde dikildi ancak ne yazık ki zaman içinde fizyolojik kuraklık nedeniyle kimi yerlerde kurumalar meydana geldi. Orman ve Su İşleri Bakanlığımızın inisiyatifiyle bu çamlar, odun olarak değerlendirilirken bunların yerine yeniden ağaçlandırma çalışması başlatıldı. 280 dönüm sahada arazi hazırlığı çalışmaları yapıldı.

Bunun 80 bin dönümüne fıstık çamı dikilecek. 200 dönümüne de kızılçam dikilecek."

"Birileri bu topraklara fitne eker"

Turan, Çanakkale'de 21 bin dekar araziye bir milyon 621 bin fidan dikilmesini öngördüklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Doğanın tarihi, bizim kendi tarihimizden de insanlık tarihinden de eskidir. Bu topraklar, bu ağaçlar bizlere birer emanettir. Bizler, 'Kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizde bir fidan varsa onu dikin.' vasiyetinde bulunan bir peygamberin ümmetiyiz. Bizler fidan dikeriz, ağaç ekeriz. Toprağı bereketlendirmenin yollarını ararız ama birileri çıkar, çukurlar kazar. Birileri çıkar, bu topraklara fitne eker. Çevremize hakkıyla, onun da canlı bir varlık olduğunu bilerek muamele etmeliyiz.

Maddi, dünyevi hırslar için doğayı tahrip etmek kendi medeniyetimize bir hakarettir."

"Ömrünüzün sonuna dek utanacaksınız"

Bu topraklarda fitne ekenlere karşı sevgi dikmeye devam edeceklerini vurgulayan Turan, şunları kaydetti:

"Atalarımız 'Ne ekersen onu biçersin.' demiş. Bizler, bu topraklarda fitne ekenlere karşı sevgi dikmeye devam edeceğiz. Ölümden beslenenlere karşı hayatı savunacağız. Dün 17 yaşında bir kızımız PYD'nin attığı roket sonucu Reyhanlı'da şehit edildi. 'Savaşa hayır, kan akmasın.' diyen sözde aydınlardan ses çıkaran oldu mu? Bildiri üstüne bildiri yayınlayan STK'lardan, Tabipler Birliğinden ses çıkaran oldu mu? Hani kan akmasına karşıydınız? Hani 'Canlar yanmasın.' diyordunuz? Teröristin canına üzüldüğünüz kadar 17 yaşındaki bir kızın hayatına üzülmüyorsunuz. 'Savaşa karşıyız, ölümlere karşıyız.' sloganlarının arkasına saklanan PYD beslemeleri bu topraklara ait değiller.

Sizler, Çanakkale'ye, Reyhanlı'ya, Kilis'e ait değilsiniz. Sizler, PKK'lı teröristlerle, Ankara'da, İstanbul'da, Gaziantep'te canımızdan can alan teröristlerle aynı yerden besleniyorsunuz. Gelin, 17 yaşındaki Fatma Avlar'ın ailesine anlatın hezeyanlarınızı. Gelin, Fatma'nın arkadaşlarına anlatın bu dediklerinizi. Reyhanlı'da, Kilis'te yaşamadan kendi sıcak evlerinizde bunları yazıp provokatörlük yaptığınız için ömrünüzün sonuna dek utanacaksınız. Bizler, sizin gibi bu topraklara fitne ekenlerden değil, sevgi ekenlerden olacağız. Allah bu topraklara fitne ekenlerden milletimizi korusun."

Turan ve beraberindekiler, daha sonra törene katılan çocuklarla fidan dikti.