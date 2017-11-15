AK Parti Grup Başkanvekili Turan Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Görevimizin şehrimiz için ülkemiz için hayırlı olmasını dilerim. Çanakkale'miz için hız kesmeden çalışmalara devam edeceğiz. Emaneti hakkıyla yerine getirmek için gece gündüz çalışacağız." dedi.



Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün TBMM'de yapılan grup toplantısında AK Parti Grup başkanvekillerinin belirlenmesinin ardından göreve tekrar seçildiğini hatırlattı.



Bu göreve 2 yıl önce başladığını belirten Turan, şöyle konuştu:



"Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Binali Yıldırım olmak üzere, milletvekili arkadaşlarımızın da takdiriyle göreve tekrar seçildik. Bugüne kadar geçen zaman diliminde ülkemiz için şehrimiz için çalışmalar yaptık. Yoğun meclis gündemine rağmen şehrimizden uzak kalmamaya gayret gösterdik. Mesaimizin büyük çoğunluğunu hemşehrilerimizle bir araya gelmek için harcadık. 2019 yolunda milletimizin 16 Nisan'da takdir ettiği cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin gerekliliklerini yerine getirmek için çaba sarf edeceğiz. Görevimizin şehrimiz için ülkemiz için hayırlı olmasını dilerim. Çanakkale'miz için hız kesmeden çalışmalara devam edeceğiz. Emaneti hakkıyla yerine getirmek için gece gündüz çalışacağız."